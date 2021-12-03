Суммы в платежках за газ завысили: украинцам придется заплатить

Украинцам, которым задним числом пересчитали суммы в платежках из-за "температурных коэффициентов", все же придется заплатить. Несмотря на попытки отменить завышенную плату за газ, теперь облгазы получили полное право взыскать эти долги.

Такое решение принял Верховный Суд Украины. Это окончательный вердикт, он не подлежит оспариванию. Более того, отменяются 278 млн грн штрафов для облгазов за завышение сумм в платежках.

Облгазы насчитывали так называемые "температурные коэффициенты" до ноября 2020 года. В итоге некоторым украинцам платежки пересчитали в сторону повышения аж три раза:

в тарифе на распределение;

на этот же объем в оплате за сам газ;

по "температурным коэффициентам".

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Согласно решению профильной Нацкомиссии (НКРЭКУ) суммы, начисленные по коэффициентам, разрешалось не платить. Более того, был шанс, что тем, кто уже заплатил по таким платежкам, компенсируют расходы. Теперь компенсаций точно не будет, а должникам придется отдать деньги облгазам.

Облгазы считают, что имели право насчитывать потребителям дополнительные объемы газа, сверх реально потребленных по счетчику. Газовые компании объясняют это тем, что при низких температурах объем газа меняется. А значит и платить украинцы должны якобы больше.

Однако против такой практики выступили как потребители, так и регулятор (НКРЭКУ). Потому что потери "от сжатия газа" уже заложены в тариф на распределение газа, пишет "ГазПравда". Именно поэтому до решения суда потребителям разрешалось платить исключительно по счетчику.

Дополнительный газ начислялся автоматически самыми счетчиками, которые имеют термокомпенсацию или так называемое "директивное приведение" к стандартным условиям. На таких счетчиках есть отметки "ТБ = 0 С" / "Тб = 15° С", или у типоразмера есть буква "Т".

Как сообщал OBOZREVATEL, для некоторых украинцев газ может подорожать до 30 грн за куб уже в декабре-2021. Речь идет о 457 тыс. семей.