Субсидии в Украине пересчитают: кто скоро потеряет помощь

В Украине с 1 мая будут перечислены субсидии для всех домохозяйств. Пересчет произойдет автоматически, а количество сусбидиантов значительно уменьшится.

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Как говорится в объяснении Минсоца, помощи лишатся те украинцы, чьи доходы позволяют тратить на коммуналку без учета отопления около 20% своего дохода. То есть если в отопительный сезон (стоимость отопления занимает до 80% в расходах за коммуналку) денег не хватает, но летом есть возможность платить за коммуналку самостоятельно, субсидию на неотапливаемый сезон отменят.

Кроме того, без помощи останутся украинцы, накопившие долги за коммуналку, совершившие покупку на сумму от 50 тыс. грн, получили в собственность жилье. По закону субсидия не продлевается, если есть долг размером от 680 грн, а период просрочки платежей составляет от трех месяцев. Субсидию с мая назначат вплоть до апреля 2024 года. Размер помощи снова перечислят во время следующего охотничьего сезона.

Отметим, в Украине назначением и администрацией субсидий занимается Пенсионный фонд. Помощь на оплату коммуналки украинцам выплачивают на банковские карты, доставляют "Укрпочтой". По правилам, субсидия назначается на тот объем коммунальных услуг, который предусмотрен нормативами потребления.

Если же семья экономит и тратит меньше коммунальных услуг, то часть средств из субсидии она имеет право оставить себе и потратить по своему усмотрению. Важно условие: коммуналка должна быть уплачена вовремя и в полном объеме.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в результате проверок часть украинцев должна вернуть субсидию в бюджет. Такое правило касается тех, кто нарушает правила и дает недостоверную информацию в декларации.