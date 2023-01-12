Сотни тысяч украинцев остались без света: в "Укрэнерго" показали обстрелянную ракетами подстанцию. Видео

Накануне Нового года россияне обстреляли одну из украинских подстанций – она обеспечивала питание как бытовых потребителей, так и промышленности. Возникший пожар тушили 8 часов. В месте попадания ракеты образовалась большая воронка, а автотрансформатор до сих пор дымит.

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"Три ракетных прилета на подстанцию, обеспечивающую свет для сотни тысяч человек. До 5 ракет за один раз. Трудно смотреть, как горит автотрансформатор подстанции, без которого без света остались сотни тысяч человек", – рассказали об обстреле в "Укрэнерго", показав, как выглядит разбитая подстанция.

Там объяснили: тушить пожар начали не сразу – ведь отбой тревоги не прозвучал. А значит, обстрел мог продолжится, что могло привести к жертвам.

"После ликвидации последствий прилетов начинается кропотливая работа наших ремонтных бригад, инженеров по восстановлению и возвращению объекта в работу. ... Наши подстанции не рассчитаны на то, чтобы амортизировать весь ракетный потенциал врага. Но мы точно все обязательно восстановим", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Ранее же в компании рассказали, что ремонт поврежденной российскими атаками энергетической инфраструктуры Украины может занять годы. Одна из причин этого – многократные обстрелы одних и тех же объектов.

"Повреждения такие, что за час-два не отремонтировать. Здесь работы хватит не на один год. Чтобы восстановить какой-то трансформатор или выключатель, нужен не один месяц. Люди [работают] на пределе возможностей", – отметил начальник одного из линейных участков.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал, что замена уничтоженных российскими обстрелами трансформаторов начнется не раньше весны. Ведь первые из них придут в Украину, по ожиданиям, в марте-апреле.

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