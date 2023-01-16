Сколько на самом деле стоит "отопление кирпичом": способ оказался вовсе не дешевым

Распространенный в интернете лайфхак на случай отключения отопления с кирпичом, который греется на газовой плите, оказался не только неэффективным, но и довольно дорогим. Тепло, которое можно получить от обычной грелки, оказалось в 1,5 раза дешевле.

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Как подсчитал глава правления Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин, кирпич при нагревании на газовой плите до 80 градусов может накопить 0,051 кВт*ч энергии. Таким образом, 1 кВт*ч тепла от нагретого кирпича обойдется в 2,1 грн (при тарифе на газ около 8 грн/куб).

А обычная водяная грелка на три литра накапливает 0,21 кВт*ч энергии, это в 4 раза больше, чем показатель кирпича. То есть, 1 кВт*ч от водяной грелки стоит 1,39 грн.

Однако к расчетам также советуют добавить стоимость самого кирпича и грелки. Огнеупорные кирпичи продаются в Украине по 80-90 грн за штуку. Грелка стоит 130 грн за штуку.

"Лучше уж нагреть воду в чайнике и использовать ее. К тому же, выжигать много газа очень малоэффективно. Во-первых, нужно минимизировать все потери (тепла. – Ред). То есть если у вас есть щели в окнах, плохо прислоняются двери, есть какие-то разбитые стекла, все эти моменты нужно максимально устранить. Во-вторых, проверить проводку. Чтобы не произошло пожара, если будете включать электрообогреватели", – рассказал Литвин в комментарии OBOZREVATEL.

Впрочем, как напоминают эксперты профильного издания "Газ.Правда", главная проблема лайфхака с кирпичом заключается не в цене, а в его опасности. Ведь при нагревании кирпича будет выделяться угарный газ.

В природный газ, который используется в быту, добавляют специальный ароматизатор. А вот угарный газ невозможно распознать с помощью обоняния.

Соответственно, во время нагревания кирпича обязательно нужно проветривать. А из-за этого температура в неотапливаемом помещении будет падать.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время отключений отопления жителям многоэтажек нельзя греться газом, буржуйками или самодельными "печками", например, из свечей. Спасатели назвали альтернативные безопасные способы согреться без отопления.

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