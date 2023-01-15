Как согреться без отопления в квартире: спасатели назвали безопасные способы

В случае блекаутов в Украине может отключаться отопление в многоквартирных домах. При этом жителям многоэтажек нельзя греться газом, буржуйками или самодельными "печками", например, из свечей – все это очень опасно.

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Вместо сомнительных способов прогреть помещение, Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) советует украинцем греться изнутри. Также спасатели рекомендуют не пренебрегать правильной одеждой.

Все разрешенные способы согреться можно разделить на три условные группы. Это:

Одежда

ГСЧС советует одеваться в три слоя – это эффективнее, чем носить, например, один очень толстый свитер. Для действительно теплого домашнего "лука" спасатели рекомендуют использовать: термобелье, свитер, а также плед или одеяло в качестве накидки.

Альтернативные источники тепла

Вариантов здесь немного: безопасно использовать в квартире можно разве что грелки. Зато дополнительное тепло организму можно подарить изнутри – с помощью употребления горячей еды и напитков.

Образ жизни

В случае, когда дома нет отопления, спасатели рекомендуют побольше двигаться. То есть, если вы замерзли, можно сделать несколько приседаний или попрыгать – это действительно поможет организму согреться.

А вот употреблять алкоголь крайне нежелательно. На самом деле он не греет, а только притупляет ощущение холода. Из-за этого человек может переохладиться и даже не заметить этого вовремя.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в случае отключения тепла, кроме других способов согреться, можно использовать спасательное термоодеяло. Это довольно дешевый и действенный способ избежать переохлаждения.

Такое одеяло позволяет удерживать около 80% тепла человеческого тела. Цены различаются в зависимости от размера и типа изделия, и стартуют всего от 70 грн.

Однако при использовании такого метода следует учитывать риск появления конденсата, ведь термоодеяло не "дышит". Поэтому в нем не рекомендуются спать.

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