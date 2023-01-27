В Украине будут выключать свет в течении суток: уже массово применяют экстренные отключения

В энергосети Украины сохраняется значительный дефицит мощности. В связи с этим 27 января по всей стране будут применяться стабилизационные отключения электроэнегрии – для этого облэнерго были доведены соответствующие лимиты. При этом по состоянию на утро в 10 регионах уже применялись аварийные отключения – из-за превышений этих лимитов.

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Об этом рассказали в "Укрэнерго". ТАм отметили, что аварийные отключения применяются в:

Харьковской области;

Донецкой;

Запорожской;

Кировоградской;

Киевской;

Черкасской;

Житомирской;

Волынской;

Львовской;

Ривненской.

"Всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток. Уже сейчас Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего используются аварийные отключения. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", – отметили в компании.

Результаты российской атаки 26 января

Как рассказали энергетики, атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Это усложнило общую ситуацию в энергетике, ведь энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов.

"В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление. ... В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности", – констатировали в "Укрэнерго".

Украина будет получать электричество с турецких кораблей

В то же время турецкая компания Karpowership поставит Украине плавучие электростанции мощностью в 500 МВт – специальные суда, производящие электричество. Соответствующий меморандум между ней и "Энергетической компанией Украины" (ЭКУ) уже подписан.

Ожидается, что плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств. Разместить же их планируется в портах Молдовы и Румынии.

"В качестве базовых решений допускается подача электроэнергии в украинские сети через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдовы по реализации данного решения", – объяснили в Anadolu.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз открыл в Польше энергетический логистический хаб помощи для Украины – rescEU. Он позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине – с целью поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России энергоинфраструктуры страны. ЕС же будет полностью финансировать транспортировку этой помощи.

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