Порошенко: власть подняла тариф на электричество на 50% для украинцев, а подает это как "снижение"

Власть в 2020 году отменила льготный тариф на электроэнергию для тех, кто потребляет до 100 кВт/ч, подняв его с 0,9 до 1,68 грн. А теперь заявляет о "снижении" до 1,44 грн. Это обман людей и издевательства из тех, кто пытался экономить – прежде всего пенсионеров и малообеспеченных граждан.

Об этом заявил журналистам в Ужгороде пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщила пресс-служба "ЕС".

"Цена за электроэнергию составляла 90 копеек для тех, кто потреблял менее 100 кВт/час в месяц, и 1,68 грн – для тех, кто больше. Они в 2020 году отменили цену 90 копеек и поставили 1,68 грн. Забыли все свои лживые обещания и заявления о "тарифном геноциде", – напомнил Порошенко.

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"Что случилось сейчас? Они подняли с 90 коп. до 1,68 грн. Буквально вчера мы видим, что на первые 250 кВт/ч они "снижают" с 1,68 грн. до 1,44 грн. И получается, что подняв цены с 90 коп. до 1,44 грн – на 50%, – они говорят: "да мы же снижаем". Это абсолютно лживое, непорядочное поведение по отношению к наименее защищенным слоям населения", – отмечает Порошенко.

Петр Порошенко также отметил, что необходимо срочно увеличить в Государственном бюджете финансирование субсидий.

"На сегодня уже 50% населения хватает денег только на продукты питания и минимальные потребности – они не могут себе позволить почти ничего. И для таких людей мы предусмотрели субсидии. Субсидия означает, что когда у тебя процент расходов на жилищно-коммунальные тарифы в пределах определенной суммы, 10-12%, остальные тебе компенсирует государство. В то же время ты не должен собирать справки, ходить и выстаивать очереди перед бюрократами. Ты зарегистрировался электронно и получаешь уплату за счет государственного бюджета коммунальных тарифов", – отметил пятый президент.

"При нас было 7 млн домохозяйств, получающих субсидии. Сейчас субсидии получают менее 3 миллионов. 4 миллиона домохозяйств или 10-12 миллионов украинцев лишены социальной защиты в виде системы субсидий, которую ввела моя команда. И в бюджете средств на субсидии предусмотрено втрое меньше. Уже к июлю 90% фонда на субсидии они "съели", – заметил Порошенко.

"Наша команда будет требовать увеличения субсидиарного фонда, увеличение поступлений людям, чтобы наименее защищенные слои населения не пострадали от резкого повышения цен на жилищно-коммунальные услуги", – подытожил лидер "Европейской Солидарности".