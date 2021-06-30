Подать документы для смены поставщика газа можно будет в Дії: нововведение от 'Нафтогаза'

НАК "Нафтогаз Украины" начал принимать документы в приложении Дія для подачи заявки на смену поставщика газа. Отмечается, что процедура ранее занимала до 3 недель, а теперь – до 3 дней.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса Дія в Telegram. "Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка – 10-15 мин", – говорится в сообщении.

Чтобы оформить заявку, нужно зайти на сайт gas.ua, перейти в раздел "Стать нашим клиентом" и подать заявку. Далее нужно выбрать ID-карту или Идентификационный (скан QR-кода), подтвердить передачу цифрового документа и дополнить необходимые поля для смены поставщика. Последний этап – сформировать файл заявки и подписать удобным способом.

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Ранее сообщалось, что в Дія разработчики уделяют все больше внимания пользователям старшего поколения. В частности, для украинских пенсионеров скоро станет доступна услуга "Пенсия онлайн".

"Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Например, у нас есть проект "Дія. Цифрова освіта", где мы обучаем базовой цифровой грамотности. Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть. Также проводим интернет в села, улучшаем мобильный интернет. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время", – сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине через Дія можно будет заказать водительское удостоверение. Соответствующую функцию поддержал Кабинет Министров.