Платить за электроэнергию можно меньше: как установить двухзонный счетчик и перейти на ночной тариф

В Украине после регулярных отключений света многие потребители привыкли использовать энергоемкие приборы ночью. Эта же привычка может стать большим подспорьем для сохранения семейного бюджета: если обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь", тариф ночью будет вдвое ниже.

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OBOZREVATEL рассказывает, как можно меньше платить за свет.

Сколько стоит электроэнергия, если есть двухтарифный счетчик?

Двухзонные счетчики "день-ночь" запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже дневного. Днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

По состоянию на весну 2023 года дневной тариф (с 7 утра до 23 ночи) такой:

до 250 кВт-ч в месяц – 1,44 грн/кВт;

более 250 кВт-ч в месяц – 1,68 грн/кВт.

Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет:

до 250 кВт-ч в месяц – 0,72 грн/кВт;

более 250 кВт-ч в месяц – 0,84 грн/кВт.

Как установить двухзонный счетчик?

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или своего у оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Цена зависит от модели, в 2022 году в среднем это 2000-3000 грн.

Перед самостоятельной покупкой прибора в любом случае нужно обратиться в компанию, которой вы платите за свет, – там скажут, какие модели подходят. Также именно поставщик будет заниматься установкой устройства, его регистрацией и заключением "двухтарифного" договора с потребителем. Алгоритм действий такой:

Подать заявление о смене тарифа. Понадобится паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии.

Оплатить услугу по установке нового счетчика и получить список сертифицированных моделей.

Приобрести прибор учета самостоятельно или у поставщика электричества.

Провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии.

Вызвать мастера от электросети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ требуйте акт.

Как правильно снимать показания двухтарифного счетчика и сдавать их?

После установки и программирования счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор. Поэтому в личном кабинете абонента появляется деление на зоны. Чтобы правильно снять и сдать показания счетчика, нужно воспользоваться дисплеем прибора.

Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя. Самые популярные:

Т1 – "день" и Т2 – "ночь";

Е1 и Е2

Т11 и Т12;

5.8.1 и 1.5.8.2;

Если на вашем приборе учета указаны другие индексы, нужно узнать их расшифровку. Обычно это легко далется на сайте производителя.

Учет электроэнергии по каждой зоне отображаются последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь". Чтобы передать показания двухтарифного электросчетчика, нужно записать только цифры до запятой. Их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете на сайте поставщика.

Самостоятельно среднесуточный тариф определять не нужно! Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Вносить показания нужно к определенной дате. Обычно это период с 1 по 5 число месяца, следующего за отчетным. Но чтобы точно сделать все правильно, уточните сроки подачи данных у своего поставщика.

Сколько можно сэкономить, если заменить счетчик?

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт-ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу (1,68 грн), – на 504 грн.

Если половина потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу (0,84 грн). За потребление с 23:00 до 7:00 до в таком случае придется заплатить 168 грн, и столько же за дневное. То есть в сумме – 336 грн.

Таким образом только за один месяц можно сэкономить более 160 грн. Окупаемость двухзонного счетчика ценой в 2000 грн при таком потреблении составит около года, после этого начнется чистая экономия. Также важно учитывать, что тарифы могут повысить, тогда срок окупаемости сократится.

Нужен ли трехтарифный счетчик?

Трехзонный счетчик дает еще одну разновидность суточного учета потребления электроэнергии. В этом случае идет разделение не на "день-ночь", а на "день", "ночь" и "пиковые часы" утром и вечером.

Главное отличие от двухзонного учета заключается в тарифах. Ночью электричество будет еще дешевле, чем в двухзонном тарифе, зато в пиковые часы платить придется больше, чем обычно:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 цена тока умножается на 1,5;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 действует стандартный тариф;

с 23:00 до 7:00 тариф умножается на 0,4.

Соответственно, трехтарифный учет лучше всего подойдет тем, кто живет не в стандартном графике дня. То есть практически не пользуется электроприборами в традиционные пиковые часы перед работой и после нее.

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