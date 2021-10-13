Отопления в Киеве пока не будет: как включить батареи в квартире раньше срока

В Киеве не будут включать отопление до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не упадет ниже 8 градусов и не продержится на таком уровне минимум 3 дня. До этого решать проблему с обогревом жилищ и других помещений киевлянам придется самостоятельно – обращаться в КГГА с просьбой преждевременно пустить тепло в дом.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев. При этом он подчеркнул, что такое условие определено законодательством. А значит, киевские власти будут строго ему следовать, несмотря на значительное похолодание, наступившее уже сейчас.

"Отопительный сезон начинаем тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет меньше 8 градусов на протяжении трех суток. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей, потому говорить о начале отопительного сезона прямо сейчас рано", – говорится в заявлении.

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Впрочем, выход есть. По словам того же Пантелеева, получить отопление раньше запланированного срока киевляне все-таки, смогут. Для этого необходимо обратиться в КГГА с заявлением, которое поддержат более половины жителей дома.

Копию такого заявления необходимо отправить на электронную почту администрации – zvernen@kmda.gov.ua. После этого в такие дома будут начаты поставки тепла.

Однако преждевременное начало отопительного сезона обернется тем, что начать платить обычную для зимы огромную коммуналку придется намного раньше. А учитывая возможное повышение тарифов на отопление и горячую воду на 40%, целесообразность этого становится очень сомнительной.

Киев не будет испытывать трудности с запуском отопительного сезона, уверяет заместитель председателя КГГА. Его уверенность базируется на данных о полной технической готовности всех соответствующих систем. А еще – наличии всех необходимых документов.

"Все регламентные работы проведены. Гидравлические испытания также проведены, составлены соответствующие договора на энергоресурсы, на газ", – рассказал Пантелеев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отопительный сезон в Украине может начаться с опозданием. Причина проста: недостаток средств у органов местного самоуправления.