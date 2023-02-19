Отключения света в Украине 19 февраля: где ситуация самая жесткая

Наблюдаемое в течении недели отсутствие дефицита мощности в энергосистеме позволяет энергетикам не отключать украинцам свет целыми сутками. Ожидается, что так же будет и 19 февраля – кроме Одесской области, где необходимость применения стабилизационных отключений все еще остается.

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Также возможны ограничения подачи электричества в Киеве и области, сообщили в ДТЭК. Причина – ремонт сетей. При этом энергетики подчеркнули: если необходимость в отключениях возникнет, применяться они будуть согласно графикам.

"На 19 литого "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет на Днепропетровщине. Тогда как из-за ремонта сетей в Киеве и области возможны отключения по графику. Из-за сетевых ограничений в Одесской области также продолжают действовать стабилизационные отключения", – говорится в сообщении.

В то же время в коампании отметили: 20 февраля в Одесской области ограничивать подачу электричества не будут. В регионе будут проводить замеры потребления.

Впрочем, саму Одессу, а также Одесский район бесперебойно обеспечивать электричеством в течении суток возможности все еще нет – из-за сетевых ограничений на оборудовании. В связи с чем замеры там "будут производиться с применением графика отключений".

Зачем в Украине проводят измерение потребления электроэнергии по областям

Как рассказал OBOZREVATEL директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, проводимые "Укрэнерго измерения фактического потребления в каждой области нужны для уточнения реального потребление энергии в условиях, когда ограничения не действуют. Чтобы затем доводить каждому региону более точные лимиты.

При этом он выразил мнение, что в настоящий момент проведение таких замеров "потеряло какой-либо смысл". Причина, по его словам, кроется в отсутствии дефицита в энергосистеме страны.

"Укрэнерго" сейчас может определить, как [в каждом регионе] энергосистема работает без ограничений мощности и без этого эксперимента. Поэтому я думаю, что он утратил всякий смысл", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что несмотря на значительное улучшение ситуации в энергетике, она "еще далека от того, чтобы быть абсолютно стабильной". Причина – риски ракетных обстрелов в будущем.

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