Отключать свет в Украине будут круглосуточно: где самая сложная ситуация

В Украине одновременно повышается как производство электроэнергии, так и ее потребление. Поэтому в энергосистеме сохраняется существенный дефицит, особенно сильный – в вечерние пиковые часы (с 17:00). Поэтому по всей Украине продолжатся круглосуточные отключения света по графикам.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Наибольшие проблемы с электроснабжением – в Одесской области, где на прошлой неделе произошла авария на энергообъекте.

"Всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток... В Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения", – отметили в компании.

Вернуть плановые отключения на Одесщине планируют к выходным (11-12 февраля). Такой сценарий возможен, если Россия не нанесет нового ракетного удара по энергосистеме Украины.

В целом по стране производство тока 7 февраля выросло, так как к работе после аварийного ремонта вернулся один из блоков ТЭС. Помимо этого, часть электроэнергии Украина закупает у стран Европы.

Тем не менее, полученного объема электроэнергии все равно не достаточно, чтобы обеспечить всех потребителей. Ведь электричество распределяется не только между промышленными и бытовыми потребителями, львиная его доля идет на заживление критической инфраструктуры (например, больниц, котельных и водоканалов).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина импортирует не только электроэнергию, но и газ. Так, трейдеры начали транспортировать газ из стран Европы через Молдову – с последующей закачкой его в отечественные хранилища.

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