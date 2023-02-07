Украина начала импортировать газ из Европы через Молдову

Украинские трейдеры начали транспортировать газ из стран Европы через Молдову – с последующей закачкой его в отечественные хранилища. Происходит это через т. н. "виртуальный реверс", суть которого заключается в оптимизации транспортной работы операторов газотранспортных систем – в частности, при наличии спроса на транспортировку через границу в обоих направлениях.

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Об этом сообщили в "Операторе ГТС Украины" (ОГТСУ). Там отметили, что в таком случае:

операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении;

в другом газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul).

"Тогда топливо физически не перемещается через границу, а стороны осуществляют взаимозачет, являющийся одним из наиболее прогрессивных коммерческих методов европейского рынка. Среди преимуществ – экономия топливного газа и уменьшение выбросов СО2", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время Украина имеет возможность осуществлять виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы. Ключевым условием для этого является наличие ресурса в системе.

В ОГТСУ отметили, что использование виртуального реверса стало возможным после того, как в начале 2023 года правительство Молдовы одобрило соответствующие изменения в законодательстве. "Этот шаг разблокировал импорт газа в Украину с южного направления через Трансбалканский маршрут", – объяснили в операторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Украина совместно с ЕС должна запустить программу обмена газовых котлов и колонок на новые энергоэффективные. Это позволит сэкономить до 2 млрд кубометров газа в год и полностью отказаться от импорта голубого топлива.

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