От чего взрываются газовые баллоны: главные причины и способы избежать трагедии

В Украине участились случаи взрывов бытовых газовых баллонов. Портативные горелки и плиты во время отключений света массово используют владельцы квартир с электроплитами. Самыми частыми причинами трагедий становятся перегрев или повреждение баллонов с газом.

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OBOZREVATEL разобрался, как не допустить взрыва газового баллона. Жесткие требования безопасности нужно соблюдать не только во время использования газа, но и при хранении баллонов.

От чего взрываются газовые баллоны – частые причины

Основных причин всего две – перегрев и механическое повреждение. Однако опасных ситуаций, при которых могут возникнуть риски, значительно больше.

Еще до первого использования баллона следует его проверить и убедиться, что нет утечек. Простейшая проверка проводится с помощью густого мыльного раствора. Его наносят на весь баллон, включительно с местом подключения. В местах, где выходит газ, будут образовываться пузыри. Если таких мест не обнаружено, утечки газа нет.

Чтобы ее не возникло и в дальнейшем, баллон нужно хранить вертикально. Ни в коем случае нельзя его ронять, бить и тем более протыкать (даже после использования).

Когда плита или горелка не используется баллон обязательно отключать. Если у баллона есть вентиль, нужно проверить, плотно ли он закрыт.

При использовании маленького баллончика с туристической горелкой, важно понимать: такое устройство не предназнчено для габаритной посуды. Большая кастрюля или сковорода могут перегреть баллон и привести к взрыву. Поэтому еду на горелках лучше не готовить, а только разогревать в небольших емкостях.

Причиной взрыва также может стать попытка заправить одноразовый баллон или неправильная дозаправка многоразового. Заправка должна осуществляться не более, чем на 70-80% от общей емкости. 20-30% баллона должны оставаться пустыми, чтобы был буфер для перехода жидкой фазы в газообразную во время нагрева.

Также поток газа может быть нарушен, если пригоревшая пища или жир забивают горелку. Это может привести к проблемам с распределением тепла и безопасностью. Грязь может привести к пожару, если плиту не очистить перед использованием.

Сколько можно хранить газовый баллон

Для тороидальных газовых баллонов срок хранения составляет 10 лет, для цилиндрических – 15-20 лет. После истечения этого срока баллон необходимо заменить на новый. Раз в 5 лет баллон требует прохождения обязательных испытаний.

Правила хранения для одноразовых туристических баллончиков не такие строгие. Однако любые баллоны запрещается ставить в местах, где есть источники тепла или прямые солнечные лучи. Место, где стоят баллончики должно хорошо проветриваться.

Срок хранения указан прямо на изделии. Использовать баллончик нужно не до конца, но так, чтобы в нем не оставалось много газа.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, как правильно использовать газовую горелку дома, когда нет света. Ряд советов дал специалист Главного управления ГСЧС Украины.

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