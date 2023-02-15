Один режим почти на всю Украину: что будет с отключениями света 15 февраля

Украине удалось пройти сутки 14 февраля без отключений электроэнергии. Достичь этого удалось благодаря фактическому отсутствию дефицит в энергосетях. Ожидается, что такая же избежать отключений практически по всей стране удастся и 15 февраля.

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"На [15 февраля] "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", – рассказали в ДТЭК.

При этом там подчеркнули: в Одесской области стабилизационные отключения все же применить придется. Причина – сетевые ограничения.

Кроме того, отмечают энергетики, в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику. К ним могут привести повреждения сетей.

Не планируют отключать электричество и жителям Ивано-Франковской области. "Учитывая, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с распределением электрической энергии ...15 февраля будет без ограничений электроснабжения", – сообщили в Прикарпатьеоблэенерго.

В то же время там подчеркнули: отключения все же возможны. Однако только в случае "перегрузки сетей или других непредвиденных обстоятельств". Если к этому дойдет, ограничивать потребление электричества жителям области будут по графикам

"15 февраля во Львове и области не предусмотрены отключения электроэнергии, учитывая информацию о потреблении мощности от НЭК "Укрэнерго". В случае изменения ситуации сообщим дополнительно", – сообщили во Львовоблэнерго.

Аналогичная ситуация и в Полтавской области. При этом там призвали жителей "экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением", ведь от этого зависит стабильная работа электросетей.

Не запланированы почасовые отключения и в Запорожской области. Однако, сообщили местные энергетики, по состоянию на утро 15 февраля, в Запорожье было применено 1 единичное отключение – связанные с ним аварийно-восстановительные работы идут.

В Житомирской области отключения также не запланированы. Как и в Винницкой.

Ситуация в энергетике улучшилась

В свою очередь, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщил, что ситуация в украинской энергетике улучшилась – "особенно в последние дни". Кроме того, восстановление идет рекордными темпами, "которые никто не ожидал до начала этой кампании".

Впрочем, подчеркнул Кудрицкий, в Украине есть некоторые регионы, в которых невозможно доставить 100% необходимой потребителям электроэнергии. "Поэтому занимаемся восстановлением сетей, чтоб эти узенькие места устранить", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужды энергетиков общей суммой в 334 тонны.

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