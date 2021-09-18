Новые тарифы на газ и отопление: сколько и как заплатят украинцы
В Украине тариф на газ до мая 2022-го закреплен на уровне около 8 грн за куб, при этом "Нафтогаз" обязался продавать голубое топливо теплокоммунэнерго за 7,42 грн за куб. Такое удержание цен может привести к тому, что уже в следующем году в стране может возникнуть дефицит газа.
Об этом говорится в материале ZN. Так, удержание цен по мнению экспертов может позволить сохранить относительно стабильные цены на энергоресурсы для простых украинцев.
"Имеющихся запасов в газохранилищах должно хватить до конца отопительного сезона. Но в дальнейшем "Нафтогазу" придется самостоятельно компенсировать разницу между реальной стоимостью газа и ценой его реализации", – говорится в материале.
Также это, по мнению авторов материала, приведет к убыткам "Нафтогаза", ему не хватит около 20-25 млрд грн. И чем хуже финансовое положение компании, тем меньше возможностей развивать собственную добычу и, как следствие, ухудшение энергетической ситуации в стране.
"Следует помнить, что при отсутствии транзита через Украину европейская газотранспортная структура является недостаточно мощной для физической прокачки со стороны Германии в Украину необходимых для нашей страны объемов газа. Вполне может быть, что в следующем году, после запуска "Северного потока-2", единственным реальным источником газа для закупок останется Россия", – говорится в публикации.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в "Нафтогазе" раскрыли замысел Кремля: РФ взвинтила цены на газ, США уже должны ввести санкции. Это сделали для того, чтобы добиться запуска "Северного потока-2" и перехода на долгосрочные контракты;
Польша нацелилась на полный отказ от газа из России. Вместо "Газпрома" хотят искать другого поставщика.