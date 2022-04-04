Не останется ли Украина без газа, если введут газовое эмбарго против РФ: в Кабмине сделали заявление

Украина покупает газ у европейских компаний, которые в свою очередь покупает его из РФ. Однако в случае, если Евросоюз введет эмбарго против России, Украина сможет найти другие источники голубого топлива.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передают Факты.ICTV. "Потребление до войны было около 30 млрд, из них около 20 млрд – добывали в Украине и где-то 10 млрд мы импортировали. На самом деле это не проблема. Диверсифицировать можно все, сегодня мир таков, что есть возможности это сделать", – отметил он.

Галущенко признал, что из-за военных действий в Украине упала добыча газа, кроме того, часть месторождений оказалась на линии столкновений с РФ. "Но на самом деле, если брать довоенные показатели, то мы начали понемногу наращивать добычу. Поэтому я думаю, что после нашей победы мы сможем максимально увеличить добычу, чтобы уменьшить импорт. Но сегодня даже те возможности импорта, которые есть из ЕС, позволяют нам спокойно снабжать себя ресурсами", – сказал он.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, Германия разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России. Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил ультиматум: ЕС должны платить за голубое топливо в рублях, иначе поставок не будет с 31 марта. Такое требование нарушает уже подписанные контракты на поставки газа, поэтому выполнять его Германия не будет.

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