Мошенники сняли деньги с карт, зная только мобильный жертвы: у врача обчистили счета, потом оформили кредит

В Херсоне у врача онкоуролога Сергея Межерицкого мошенники сняли со счета ПриватБанка около 12 тыс. грн, а после оформили на него кредит в размере 15 тыс. Медик обращался в отделение банка, но мошеннические действия продолжились даже после блокирования карт.

Об этом Сергей Межерицкий рассказал изданию Стопкор. Доктор написал заявление в полицию, однако шансы найти злоумышленника небольшие. Ежедневно жертвами подобной схемы становятся тысячи украинцев.

Получили доступ к мобильной карте жертвы. Она перестала работать, однако врач решил, что это произошло из-за "просрочки" и восстановил ее. На самом деле в этот момент дубликат карты могли создать злоумышленники (у некоторых операторов для этого достаточно всего лишь назвать номера телефонов, на которые чаще всего приходили звонки).

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Через неделю получили доступ к банковскому приложению Приват24, уже имея доступ к телефону. Затем мошенники начали небольшими суммами снимать деньги со счетов. "Мне поступило около 20-25 СМС-сообщений от ПриватБанка. Все СМС были следующего плана: "счет заблокирован", "счет разблокирован", а также сообщения о снятии денег с карты. То есть о движении средств на счете. Я заехал в ближайшее отделение ПриватБанка и заблокировал карты", – рассказывает врач.

Из-за того, что у мошенников остался доступ к банковскому приложению, они сразу же разблокировали счет. А затем оформили на 15 тыс. грн рассрочку на врача – купили технику в Кривом Роге.

"Первая оплата в криворожском магазине "Эльдорадо" 7 сентября составила 1,5 тысяч гривен. Что именно покупали, мне неизвестно. Общая сумма кредита, судя по сообщениям, составляет 15 тысяч", – рассказал врач.

Обратиться к своему оператору и идентифицировать себя: прийти с паспортом в отделение. Тогда никто другой восстановить СИМ-карту не сможет.

Никому не называть данные своей карты. Следить за движением средств.

Не открывать лимитные кредиты без потребности и следить за их изменением.

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