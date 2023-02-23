Кто в Украине остался без света 23 февраля: энергетики рассказали о ситуации с дефицитом тока

Энергосистема Украины 23 февраля будет работать без ограничений для потребителей, несмотря на рост потребления из-за похолодания. Однако из-за российских обстрелов выросло количество обесточенных домов в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. В Одессе же действуют ограничения, связанные с неисправностями сетей.

Видео дня

В целом дефицит тока отсутствует 12-е сутки подряд и не прогнозируется, если не будет новой масштабной ракетной атаки. "Несмотря на увеличение объемов потребления в связи с похолоданием, генерации достаточно мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии, а также значительный резерв", – сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

В "Укрэнерго" в свою очередь предупредили, что при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений. Также продолжаются ремонты поврежденной россиянами энергетической инфраструктуры, что требует больших ресурсов и времени.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных территориях на юге Украины также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) оштрафовала "Полтаваоблэнерго". Причиной стали многочисленные нарушения при составлении и применении графиков отключения электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!