Кто и когда сможет потратить "1000 грн за вакцинацию" на коммуналку: решение Кабмина

Тысячу гривен, которую государство выдает полностью вакцинированным от COVID, разрешили тратить на оплату коммуналки. Однако такая возможность появится исключительно у украинцев старше 60 лет. Кроме того, им придется подождать – новую услугу программы єПідтримка планируют запустить с 28 февраля.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров на 9 февраля. Заседание транслировалось на канале правительства в YouTube. При этом министр экономики Юлия Свириденко предупредила, что дата еще может измениться – документ будут дорабатывать после принятия.

Точный механизм предоставления "ковидной тысячи" на коммуналку все еще не известен. Но учитывая, что такая возможность появилась только у пожилых украинцев, схема выплат, вероятно, будет аналогична той, что уже действует с лекарствами.

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Уже установлено, что при наличии возрастных ограничений, возраст получателя "ковидной тысячи" проверяется в момент совершения платежа. Поэтому неважно, когда именно была оформлена карта и получены деньги. Главное, чтобы на момент оплаты коммуналки человеку исполнилось 60 лет.

Чтобы получить "1000 грн за вакцинацию", нужно оформить специальную карточку єПідтримка в приложениях банков. При этом с января появилась возможность заказать не только виртуальную, но и физическую пластиковую карту. Именно такой предлагают пользоваться пенсионерам для покупки лекарств в обычных аптеках (не онлайн).

Чтобы на полученную карту пришли деньги, нужно подать заявку в приложении Дія. Это делается в меню "Услуги".

Напомним, "по умолчанию" все украинцы могут потратить "тысячу от Зеленского" на книги, газеты, журналы, канцтовары, билеты в театры, кинотеатры или на концерты, билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны). А также – на абонементы в фитнес-клубы, посещение спортзалов и спортивных мероприятий, спорттовары. С начала февраля появилась возможность расплатиться и за образовательные услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине разрешили вакцинированным людям с инвалидностью 1-2 группы потратить "1000 грн за вакцинацию" на лекарства. При этом возраст таких людей значения иметь не будет.