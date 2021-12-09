"Тысяча Зеленского" за вакцинацию: как получить деньги и на что их можно потратить. Детальная инструкция

Украинцы, которые вакцинировались от коронавируса, смогут получить 1000 гривен – на это Верховная Рада выделила 8 миллиардов. Программа "єПідтримка" заработает уже с 19 декабря, но потратить деньги можно будет лишь в течение ближайших месяцев и ограниченным способом.

Что нужно сделать, чтобы получить "тысячу Зеленского", читайте в подробной инструкции OBOZREVATEL.

Для тех, кто хочет получить деньги, есть три ключевых требования:

– возраст 18 лет и старше;

– две прививки от коронавируса одной из вакцин, одобренных в Украине (AstraZeneca/Covishield, AstraZeneca/Covishield, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer);

– сертификат о вакцинации в приложении "Дія".

"Если человек просто вакцинирован и не имеет сертификата, то получить деньги не сможет", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В ведомстве призывают сгенерировать документ о вакцинации до 19 декабря, поскольку потом из-за большого количества запросов сервис просто может не выдержать нагрузку.

Для создания СOVID-сертификата нужно:

1. Скачать приложение "Дія" и выполнить авторизацию (оставляем ссылки, выберите, которая подходит для вашего устройства: Android, iOS или AppGallery);

2. На приложении главном экране выбрать пункт "Добавить документ" или выбрать COVID-сертификаты в разделе "Услуги";

3. Дать согласие на обработку персональных данных. Далее система автоматически подтянет данные о сертификате.

Пилот проекта стартует с 13 декабря – то есть уже через два дня у некоторых пользователей появится возможность подать заявку на получение выплат. Официально же программа должна заработать с 19 декабря. В "Дії" у всех пользователей появится дополнительная опция "єПідтримка".

Чтобы получить 1 000 гривен, нужно:

1. Обновить приложение до последней версии, зайти в раздел "Услуги" и нажать на пункт "Поддержка", а затем надо подтвердить, что вам уже есть 18 лет;

2. После этого появится список банков, в которых можно открыть виртуальную карту – с ее помощью вы сможете потрать деньги. Выберите финучреждение, а затем "Дія" перебросит вас в приложение выбранного банка для генерирования карточки;

Вы можете сами заранее сделать такую карту в одном из этих онлайн-банков – Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк. Такая возможность уже появилась и в Monobank. Для генерации нужно зайти в приложение, в верхнем меню нажать "Открыть карту", а затем выбрать пункт "єПідтримка". Либо это можно сделать через сообщение в выписке, которое придет пользователям сегодня-завтра.

Деньги за вакцинацию будут храниться в банке, который вы выберете. Не имеет значения, был ли у вас счет в этом учреждении ранее. А вот сама виртуальная карта сначала будет только в приложении "Дія".

Выплата должна поступить в течение двух дней. Виртуальную карту необходимо добавить в платежную систему вашего смартфона – к примеру, Apple Wallet на iPhone или Google Pay на Android. Расплачиваться можно будет аналогично любой карточке, прикладывая к терминалу.

По желанию можно завести отдельную пластиковую карту для получения тысячи за вакцинацию – в одном из банков, приобщенных к программе "єПідтримка". Но для подтверждения все равно придется заходить в "Дію".

Важно: потратить "ковидную тысячу" можно в течение четырех месяцев. В противном случае деньги вернутся государству. Для получения помощи в рамках первого этапа (то есть в текущем году) необходимо подать заявку до 29 декабря.

Жители оккупированных территорий со сгенерированными украинскими сертификатами также могут получить поддержку и рассчитаться ею в интернете или на подконтрольных правительству территориях.

Деньги с виртуальной карты обналичить или переслать другому человеку не получится. Более того, потратить их можно будет только на определенные товары и услуги и только на украинский бизнес. К примеру, рассчитаться за билеты в кинотеатр или на концерт, приобрести книги, абонемент в фитнес-клуб или билет на поезд. По данным Минэкономики, в программе будет участвовать более шести тысяч предприятий.

Виртуальной картой также можно расплатиться в интернете, к примеру, заказав книги через сайт. Однако для этого важно соблюсти одно условие: mcc-код должен соответствовать виду услуг, которые предоставляет магазин.

Например, "развлечения", "спорт" или "кино". То есть, если человек тратит деньги в зоомагазине, то код категории продавца должен быть 742 или 5995 – "товары и услуги в зоомагазинах и ветеринарных клиниках". Если же бизнес зарегистрирован в другой категории, произвести оплату не получится. Узнать код необходимой услуги вы можете в выписке по карточному счету в своем цифровом банке.

В программе принимает участие только бизнес, который наиболее пострадал во время пандемии, – это кино, театры, музеи, спортзалы, концерты, книжные магазины, внутренние железнодорожные и авиаперевозчики. За одежду, лекарства, продукты питания или технику расплатиться не получится.

А если товар стоит больше тысячи?

С виртуальной карты можно будет потратить только тысячу гривен. Однако в правительстве пообещали, что бизнес внедрит механизмы, с помощью которых человек сможет доплатить за тот или иной товар.

Дети тоже вакцинируются, как им получить деньги?

Выплаты будут начисляться только украинцам от 18 лет. Но в правительстве пообещали, что в 2022 году могут снизить возрастной предел.

У меня нет "Дії". Что делать?

Пока что получить деньги за вакцинацию можно только с помощью приложения "Дія". Однако власти намерены ввести альтернативный механизм начисления на втором этапе внедрения программы. Вероятно, это произойдет в третьем квартале следующего года.