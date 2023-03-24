Кому из украинцев придется повторно подавать документы на начисление субсидии: ответ ПФУ

В некоторых случаях украинцы должны подать повторное заявление на субсидию. К примеру, отсутствие подписи на указанных документах считается ошибкой.

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Как сообщили в ПФУ (Пенсионном фонде Украины), для исправления ошибки предоставляется 30 календарных дней со дня подачи заявления. Заявитель должен быть проинформирован в один из способов:

в личной беседе;

почтовой связью;

SMS-сообщением;

письмом на электронную почту;

сообщением через веб-портал ПФУ;

сообщением через портал Дія.

Для назначения жилищной субсидии человек должен в указанный срок подписать представленные документы или прислать новые. При этом они уже должны быть подписаны.

В то же время, 30-дневный срок с момента подачи первого заявления для исправления ошибки может быть продлен на время болезни заявителя. При этом факт заболевания должен подтверждаться документально.

Ранее сообщалось, что в Украине субсидии не начисляются, если хотя бы один член семьи в год перед ее назначением совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн. Однако мало кто знает, что это правило может не относиться к покупке жилья. Покупка нового жилья не учитывается при назначении субсидий при условии, что она была осуществлена за счет продажи старой квартиры.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что власти Украины рассматривают возможность изменений в механизме выплат субсидий гражданам. Прежде всего, это касается перевода субсидий на полноценную монетизацию. То есть теперь людям придется оплачивать счета за потребленные услуги самостоятельно, а государство будет компенсировать часть средств на счета. Раньше в большинстве случаев субсидия сразу учитывалась в счетах по ЖКУ.

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