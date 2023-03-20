Украинцам будут выплачивать субсидию по-новому? У Зеленского рассказали о реформе

Власти Украины рассматривают возможность изменений в механизме выплат субсидий гражданам. В первую очередь будет рассматриваться возможность перевода субсидий на полноценную монетизацию. То есть теперь людям придется оплачивать счета за потребленные услуги самостоятельно, а государство будет компенсировать часть средств на счета. Раньше в большинстве случаев субсидия сразу учитывалась в счетах по ЖКУ.

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Также во власти рассматривают возможность включить субсидии в общую диджитализацию Украины. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью Liga.Net.

"Есть вариант и полноценной монетизации субсидий, когда люди платят справедливую цену, но получают компенсацию от государства. В конце концов это решение государства помогать гражданам, которые не могут платить справедливую цену, но это не автоматически дешевая цена для всех", – сказал Шурма.

Также он добавил, что в нынешних сложных для потребителей условиях чиновники пока не решаются принимать повышение тарифов на коммуналку.

"Действительно, когда есть война и людям и так тяжело, принимать решение о повышении тарифов – сложное решение прежде всего относительно наших 40 млн граждан. Второе, мы действительно думаем о проблеме субсидирования и системной убыточности, отсутствии стимулов для увеличения и производства электроэнергии и добычи газа", – добавил заместитель главы Офиса президента Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине 20 марта не ввели график отключения электроэнергии. Тем не менее , возможно введение графика стабилизационных отключений в отдельных районах Киевской области и города Киев. Также сохраняются сетевые ограничения в Житомирской области – там при росте нагрузки также возможны отключения.

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