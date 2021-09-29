Каникулы для школьников в Украине могут перенести из-за цен на отопление

Повышение тарифов на отопление в Украине больше всего повлияет на жителей небольших городов. В некоторых школах с целью уменьшения потребления тепла даже планируют перенести каникулы, дабы начать отопительный сезон позже.

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, многие города не смогут избежать подорожания "тепла". Новые тарифы на тепловую энергию КП "Черкассытеплокоммунэнерго" утвердил местный горисполком и повышение составило аж 35% (Гкал – 2 034 грн). Об этом сообщает UBR.ua.

"Для бизнеса и бюджетных учреждений тепло подорожает на 205% и составит 4 316 грн. Для того чтобы уменьшить потребление тепла планируют сместить каникулы для школьников, чтобы начать отопительный сезон в школах позже", – добавил специалист.

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Также Попенко рассказал, как могут увеличится тарифы в разных городах области. По его словам, в Каневе тепло может подорожать на 35%, для остальных потребителей – на 13%.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основания для повышения тарифов на тепло и горячую воду (решение принимает местная власть) нет, так как тепловики получат газ по цене 7,96 грн за куб. В то же время сами представители городов утверждают: в действующих ценах заложен старый тариф на голубое топливо в размере около 4 грн за куб, поэтому без компенсаций обойтись без подорожания не удастся.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине отапливать жилье газовым котлом может быть на 50% дешевле, чем с помощью централизованного теплоснабжения. При этом подогревать холодную воду с помощью газового водонагревателя может быть почти на 60% выгоднее, чем платить за горячую воду коммунальным предприятиям.