Как украинцам сэкономить при оплате коммуналки: простые способы

Украинцы могут сэкономить средства при оплате коммунальных услуг. К примеру, у граждан есть возможность получить скидку от "Нафтогаза" при оплате газа, если уплата вносится до 15 числа.

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Как сэкономить при оплате коммуналки и где выгоднее всего платить – расскажет OBOZREVATEL.

Так что если платить за газ до 15 числа, то начисляется скидка – 1%. Ее можно использовать при расчете за следующий месяц. При этом оплата должна производиться через следующие платежные системы: IPay, LiqPay, Portmone, Google pay, Apple pay, ГЕРЦ или monobank.

Украинцы могут оплатить коммуналку через городские коммунальные сервисы. Так, для жителей столицы доступен сайт Центр коммунального сервиса (ЦКС).

Оплата производится несколько доступных способов: через приложение "Приват24", Google/Apple Pay, электронный кошелек Masterpass и Visa, "Карту киевлянина".

Сэкономить на оплате коммуналки можно и через платформу Portmone. Пользователи могут активировать пакет "месяц" за 40 грн, после чего платить за коммуналку и другие услуги для двух квартир можно без комиссии. При этом, если не подключать пакет, то комиссия составит 1%, но не менее 3 грн по платежу.

Кроме того, граждане могут заплатить за коммунальные услуги через онлайн-банкинг. Это можно сделать, например, через Приват24. На сайте или в приложении нужно авторизироваться, а затем в разделе "Платежи" выбрать "Коммунальные платежи". После этого следует ввести свои данные и произвести оплату. В ПриватБанке предусмотрена комиссия за оплату коммуналки в размере 1%.

В свою очередь мonobank позволяет производить оплату большинства коммунальных услуг вообще без комиссии. В приложении нужно нажать кнопку "Другие платежи" и среди предлагаемых услуг выбрать пункт "Коммунальный платеж".

Оплатить газ или электроэнергию украинцы могут напрямую на сайте поставщика услуг. Например, заплатить за элеткрику можно через компанию Yasno (для Киева). Для этого достаточно отсканировать QR-код на платежке и подтвердить оплату, причем комиссии в таком случае не будет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине власти предлагает получить гражданам помощь за сверхурочную площадь жилья. При этом получить субсидию могут далеко не все украинцы.

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