Как оплатить газ и его доставку через "Ощад 24": пошаговая инструкция

Оплата за газ в приложении онлайн-банкинга "Ощад 24/7" доступна для всех клиентов Ощадбанка. Чтобы оплатить газ через "Ощад 24", потребитель должен только ввести данные. Платеж будет произведен через несколько минут, а клиент получит электронную квитанцию об оплате за газ и его доставку – по правилам, это две разные платежки.

Пошаговую инструкцию, как оплатить газ через "Ощад 24/7", составил OBOZREVATEL.

В общей сложности есть три способа оплаты газа через приложение Ощадбанка: по адресу, по реквизитам или по идентификатору (номеру лицевого счета). Поскольку по адресу могут заплатить только жители Киева и Одессы, рассмотрим универсальные способы.

В обоих случаях сначала нужно открыть приложение "Ощад 24/7". Для регистрации и входа в систему обязательно необходима карта Ощадбанка.

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Как оплатить газ по реквизитам через "Ощад 24/7"

В главном меню "Ощад 24/7" нужно выбрать пункт "Платежи".

Далее следует нажать на пункт "Платежи на произвольные реквизиты", затем выбрать тип перевода – "На IBAN с текущего счета".

В следующем меню нужно указать карту, с которой будет производиться расчет за газ (если у клиента больше одной карты Ощадбанка).

Следующим шагом является введение реквизитов получателя, то есть поставщика газа. Это, в первую очередь, номер счета в формате IBAN. Он указан на бумажной платежке, а также на сайте поставщика. В следующих полях следует указать название организации и ее ЕГРПОУ. Их можно увидеть рядом с номером IBAN:

После ввода и проверки данных получателя необходимо ввести сумму с бумажного счета и указать назначение платежа. К примеру, можно написать "Оплата за поставку газа".

Внизу страницы следует поставить отметку о согласии с комиссией банка и нажать "Продолжить".

На телефон придет сообщение с одноразовым паролем. Его нужно ввести на следующей странице:

Как оплатить газ в "Ощад 24/7" по номеру счета

В главном меню "Ощад 24/7" нужно выбрать пункт "Платежи". Откроется список доступных видов платежей, следует выбрать Коммунальные услуги.

На экране появится список областей. Чтобы перейти к оплате газа, необходимо выбрать регион. Если вдруг область не оказалась в списке, придется вернуться в список платежей и выбрать "Платеж по реквизитам". То есть, заплатить за газ по идентификатору не удастся.

После выбора области необходимо выбрать поставщика газа (из списка) и нажать "Поиск по идентификатору". Обычно это номер личного счета, указанный слева в бумажной платежке.

После успешного ввода номера на экране появятся данные о плательщике, получателе, сумме и показателях счетчиков. Их следует проверить и при необходимости исправить вручную.

Внизу страницы следует выбрать счет, с которого спишутся деньги (если клиент, например, имеет несколько карт Ощадбанка). Также следует поставить отметку о согласии с комиссией банка и нажать "Продолжить".

После этого придет SMS с одноразовым паролем. Его нужно ввести в программу "Ощад 24/7", чтобы нажать "Оплатить" и завершить оплату газа.

Как оплатить доставку газа через "Ощад 24/7"

Принцип оплаты за доставку газа такой же, как и в случае оплаты газа как товара. Платеж можно произвести или с помощью номера лицевого счета, или непосредственно на реквизиты компании, как указано выше.

Единственное отличие состоит в том, что вместо данных поставщика газа клиент должен вводить данные компании, обеспечивающей распределение газа. В ее названии (на платежке или в онлайн-перечне) будет указано, что эта фирма занимается именно распределением топлива.

Когда нужно оплатить счет за газ

Показание газового счетчика следует передать с 1 по 5 число месяца, а заплатить за газ – до 25 числа этого же месяца. При оплате за газ онлайн средства должны поступить на счета поставщика и газораспределительной компании почти мгновенно после оплаты.

Если потребитель не оплатил 25 включительно, ему начисляется пеня. Обслуживающая компания рассчитает ее в процентном соотношении с неуплаченной суммой.

Также OBOZREVATEL рассказывал, где еще можно оплачивать коммуналку онлайн, как получить квитанцию и уберечься от аферистов. Для этого понадобятся интернет, счета на оплату и телефон.