Украинцы могут платить за отопление на 1500 грн меньше: что нужно сделать

В Украине суммы в платежках за отопление могут отличаться в разы. Львиная доля тепла уходит через окна, двери, крыши, стены и даже вентиляцию. Фактически большая часть платежки – оплата отопления улицы. Сократив потери как минимум внутри своей квартиры (через окна, двери, вентиляцию), можно ежемесячно платить примерно на 1400 грн меньше (расчет на дом площадью 70 квадратов).

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О том, как сократить потери тепла, читайте в материале OBOZREVATEL.

Окна и двери: потери от 10 до 47% тепла (от 150 до 742 грн в месяц)

Большая часть тепла теряется через стены, крыши, пол, окна и двери. "Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый, – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома", – рассказывают в Госагентстве по вопросам энергоэффективности.

Лучший вариант сокращения потерь тепла – заменить окна на энергоэффективные (с двойным или тройным стеклопакетом). Если же нет сразу большой суммы для капитальных инвестиций в утепление, есть также вариант временного решения проблемы.

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказывает: при отключении тепла или в ситуации, когда в доме или квартире холодно, использовать можно любые методы утепления. В Госагентстве советуют утеплять окна специальными поролоновыми полосками.

В специализированных магазинах можно найти уже готовые варианты: специальные клейкие резиновые ленты. Такую ленту можно поклеить по периметру окна, однако полностью теплопотери это не компенсирует. "Есть специальные "вторые окна" – такие пленки, которые поверх всего окна клеятся. Я в TikTok увидел, заказал, доставили. Наклеил, феном просушил, как в инструкции сказано. Все отвалилось в тот же день. Сейчас просто размочил бумагу и "бабушкиным" методом поверх металопластикового окна бумагой все обложил", – рассказывает киевлянин Александр.

На самом деле металлопластиковое окно, если оно правильно установлено, не должно пропускать тепла. Со временем из окна действительно может дуть: иногда нужно менять резинки, или регулировать само окно. Замена резинок вместе с регулировкой может обойтись в 500 грн за одно окно. Однако этот метод действительно поможет решить проблему как минимум на один год. Регулировать окно стоит каждый год.

"Если хотим, чтобы они (окна. – Ред.) были постоянно закрытыми, то вариант, ранее используемый, – лентой по периметру. Пленки на стекло какой-то эффект имеют, но с ними проблемы, когда надо будет отрывать, потому что они не так долго и служат. В принципе, можно использовать ролеты, и эффект будет нормальным", – советует глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

В случае с дверью специалисты предлагают задуть пеной возможные щели между дверным проемом и самой дверью, оббить ее дополнительным материалом.

Потери тепла через вентиляцию могут составлять до 40% (до 632 грн в месяц)

Самостоятельно утеплять вентиляционный канал нельзя. Это может быть опасно для жизни, особенно если вы пользуетесь газовой плитой или котлом. Угарный газ не должен накапливаться в квартире. Он, в отличие от бытового газа, не имеет специальных примесей с запахом, поэтому может быть незаметен. Но в результате отравления угарным газом возможна потеря сознания или даже смерть.

Потери тепла из-за вентиляции возможны в том случае, если при проектировании были допущены ошибки, кроме того, через вентиляцию в квартиру может попадать холодный уличный воздух. Проверить этом можно, прислонив ладони к вентиляционному каналу. Если вы почувствовали, как в квартиру с улицы поступает холодный воздух, значит, потери тепла могут быть значительными.

В таком случае можно купить рекуператор тепла. Он не дает холодному воздуху заходить в помещение, однако обеспечивает вентиляцию. Стоимость такого устройства может достигать около 5 тыс. грн.

Действительно значительный эффект может дать утепление всего дома по периметру, включая подвал и крышу. Однако для реализации такого способа необходимо потратить миллионы гривен. Утеплять многоэтажку следует полностью, а не отдельными "лоскутами". При втором способе смещается точка росы, и может появиться плесень. Также это приводит к появлению микротрещин в стенах дома.

"А если утепляться кусками, то возникают различные побочные эффекты по типу плесени у соседей. Кроме того, ни одно дополнительное утепление, которое, по крайней мере, я видел, не было выполнено согласно действующим нормам и правилам... Если говорить о многоэтажке, то нужно утеплять ее в целом. Потому что утепление каких-то отдельных частей дает больше проблем, чем пользы, а при этом не обеспечит какую-либо сохранность энергии, то есть это в крайнем случае", – пояснил эксперт.

Текущий отопительный сезон – самый тяжелый в истории Украины. Однако, почти половина зимы уже позади. А вместе с первым потеплением сократятся и суммы в платежках, и угроза длительных отключений электроэнергии.