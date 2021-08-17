Качество нового отопительного сезона является проверкой мэров на профпригодность, – эксперт

Согласно решению НКРЭКУ от 7 июля 2021 года, полномочия по формированию тарифов на тепло в отопительном сезоне 2021/2022 были переданы местным органам власти. Фактически, было принято решение о децентрализации тарифов на тепло.

Это отметил на своей странице в Facebook политолог Владимир Фесенко.

"Подготовка к отопительному сезону в полной мере зависит от ответственности органов местного самоуправления, прежде всего – мэров", – отметил эксперт.

Фесенко подчеркнул, что такое решение является экономически мотивированным, поскольку государство не может нести ответственность за неэффективный менеджмент и бесхозяйственность на местах.

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"Сложилась парадоксальная ситуация. Долги перед НАК "Нафтогаз" стабильно растут, но местные органы власти вместо того, чтобы вкладывать в энергоэффективность и замену теплосетей, которые будут прямо влиять на цену отопления, пиарятся на лавочках, парках и скверах", – отметил Фесенко.

Он подчеркнул, что качество нового отопительного сезона станет проверкой мэров на профпригодность.

"Окрашенные скамейки и новые качели во дворах явно не будут обогревать квартиры зимой, а вот горячие батареи и новые теплосети горожане точно оценят на следующих местных выборах", – добавил политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль заявляли о том, что тарифы на отопление расти в следующем сезоне не должны.