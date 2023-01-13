Холода ударили по энергетике Украины: где самая сложная ситуация с электроснабжением и возможен ли блекаут

Холода в Украине оказывают существенное влияние на энергетическую систему. После новогодних праздников температура упала в среднем по регионам до -10°C, что требует до 2 гВт дополнительной мощности. При этом вероятность полных отключений электроэнергии по стране очень низка.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Мы видим, что после новогодних праздников, когда пошло падение температурных режимов где-то до -10°C, это дополнительно требует до 2 гВт дополнительной мощности. А 2 гВт это очень много, поэтому действительно влияние температурных режимов чрезвычайно чувствительно для нашей энергетической системы, особенно в состоянии дефицита", – сказал он.

Будет ли блекаут в Украине?

Также специалист прокомментировал возможные очередные удары страны-террористки России по объектам энергоинфраструктуры Украины. По его словам, риски полного блекаута минимальны.

"Риски всегда есть, просто нужно понимать масштаб этих рисков. Я думаю, что риски полного блекаута минимизированы, особенно это произошло после Нового года. Уже мы прошли половину зимы и, думаю, наша энергетическая система сможет обеспечить до конца отопительного сезона минимальный уровень поставок электрической энергии как для бизнеса, так и для населения, что объясняется многими факторами – и усилением противовоздушной обороны, и благодаря и опыту наших воинов, и благодаря мощным поставкам оборудования из разных стран мира, а также финансовой помощи. Украинские энергетики смогли применить новые методы, минимизирующие негативные последствия ударов. В первую очередь это касается проактивных методов, внедряемых на упреждение этих ударов", - отметил эксперт.

Где самая сложная ситуация?

Чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением в прифронтовых населенных пунктах. Наибольшие проблемы фиксируются в Киеве, Запорожье, Харькове, Николаеве, Марганце, Никополе и т.д.

"Все понимают, что в Бахмуте, Соледаре, или, например, в Песках, там невозможно обеспечить энергоснабжение надежное. Поэтому вся прифронтовая зона будет находиться под большими рисками и, вообще, там крайне трудно, если не невозможно, обеспечить энергетическую энергию, как и газоснабжение и др. Бизнес не работает в таких условиях, а людей переселили. Наиболее тяжелая ситуация, если говорить о больших городах, наблюдается прежде всего в Херсоне, Запорожье, Николаеве, Марганце, Никополе, Харькове, Киеве и Киевской области, а также Одесском регионе", – подытожил Омельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января идут небольшие объемы электроэнергии из стран ЕС. Они могут положительно повлиять на ситуацию в энергетической системе государства. При этом импорт тока очень ограничен, сказал Омельченко.

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