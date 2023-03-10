Графики отключения электроэнергии вернулись в Украину: кто остался без света

В Украине 10 марта частично отсутствует электроэнергия в трех областях. В Одесской и Житомирской области вернули графики стабилизационных отключений, в то время как в части Харьковской области до сих пор не восстановили электроснабжение после ракетной атаки РФ 9 марта.

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В Житомире, согласно опубликованным графикам, в течение дня отключение электроэнергии может отсутствовать до 12 часов (по 6 часов). В Харькове электроэнергия 10 марта отсутствует у большинства горожан. "Часть котельных на генераторах, часть от электросетей заживлена. Идет возобновление сетей", – сообщили в пресс-службе мэрии.

В Одесской области, пока продолжаются ремонтные работы, возможны ограничения электроснабжения согласно графиков стабилизационных отключений (график почасовых отключений) в Одессе и других районах области. Для клиентов в Малиновском районе Одессы возможны небольшие перерывы в электроснабжении при переподключении высоковольтного оборудования.

В Киеве у части горожан отсутствует отопление, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. "Отключения по электричеству отсутствуют. Водоснабжение в штатном режиме. Теплоснабжение в процессе восстановления. По состоянию на 7:50 без тепла 30% потребителей. Работы по восстановлению продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. Вскоре обязательно вернем тепло киевлянам!" – говорится в сообщении.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, России не удалось достичь своей главной цели и "выключить" украинскую энергосистему. "Российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку против Украины. Основной удар был направлен против энергосистемы Украины. Они снова пытались ее уничтожить. И снова им это не удалось. Энергосистема остается цельной", – заявил Шмыгаль.

Активное восстановление украинской энергосистемы от последствий российских обстрелов будет происходить с июня – ожидается, что тогда начнут поступать самые необходимые элементы оборудования. Причем это оптимистичный прогноз.

В то же время, несмотря на профицит мощности в системе в 1,5-2 ГВт, риск аварийных отключений будет сохраняться, ведь, среди прочего, линии в состоянии "отремонтированы на коленке".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и повербанки наготове. Ведь отключения света могут вернуться.

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