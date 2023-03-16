Где в Украине могут отключить электроэнергию 16 марта: названы регионы

В Украине 16 марта не вводили графики отключения электроэнергии. Однако в ряде регионов сохраняются сетевые ограничения, поэтому при росте нагрузки возможны отключения в Житомирской, Харьковской, Киевской, Полтавской, Сумской областях и в Киеве.

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Как отмечают на сайте "Одесских электросетей", в Одессе отключения отменили, однако они возможны в отдельных районах при высоких нагрузках. Проблема заключается в повреждении сетей. Для их восстановления понадобится длительное время.

Действующие ограничения в регионах – сетевые и вызваны исключительно повреждениями энергетической инфраструктуры в результате массированных российских ракетных обстрелов 9 марта, добавили в компании. При этом продолжаются ремонтные работы на всех объектах "Укрэнерго", поврежденных российскими обстрелами. "Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение, однако восстановительные работы требуют времени", – говорится в сообщении.

Как напомнили в компании, в результате российских атак на подстанции "Укрэнерго" прилетело более 200 ракет и дронов, нанесены тяжелые повреждения оборудованию.

Активное восстановление украинской энергосистемы от последствий российских обстрелов будет проходить с июня – ожидается, что тогда начнут поступать самые необходимые элементы оборудования. Причем это оптимистичный прогноз.

В то же время, несмотря на профицит мощности в системе в 1,5-2 ГВт, риск аварийных отключений будет сохраняться, ведь линии, кроме всего прочего, "отремонтированы на коленке".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам советуют держать генераторы и пауэрбанки наготове. Отключения света могут вернуться в любой регион.

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