Где в Украине могут отключить электроэнергию 1 апреля: в Минэнерго озвучили оценки

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что генерация имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей. При этом в одной из областей возможны отключения.

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"В Житомирской области возможны ограничения электроснабжения для некоторых категорий потребителей из-за ремонта сетевой инфраструктуры. Продолжаются ремонты сетей, поврежденных из-за боевых действий. В частности, в Донецкой области возобновлено электроснабжение для 21 тысячи потребителей", – отмечают в Минэнерго.

Ранее Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине импортировать больше электроэнергии. Так, возможности поставок увеличены на 150 МВт – с нынешних 700 до 850 МВт в любые часы суток. Предельный экспорт из Украины (сейчас не осуществляется) остался на уровне 400 МВт.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что возможность импортировать ток из Европы – важный фактор энергетической безопасности Украины. Так, зимой после террористических атак россиян импорт из стран ЕС позволял удерживать украинскую энергосистему сбалансированной и уменьшал количество и продолжительность отключений.

Ранее Кудрицкий уже отмечал, что хотя электроэнергия из Европы дороже украинской, промышленные потребители готовы платить больше. Делается это ради возможности производить, реализовывать либо экспортировать свою продукцию.

Кроме того, по словам Симсон, ЕС планирует поставку в Украину солнечных панелей. Они понадобятся для электроснабжения больниц и других объектов гражданской инфраструктуры, "даже если России временно удастся разрушить некоторые соединения с сетью".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину готовят к возобновлению экспорта электричества в Европу. В частности, в энергокомитете Верховной Рады заявили, что доходы от его продажи крайне необходимы стране, а следовательно, запрет на экспорт следует отменить.

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