Где будут выключать свет в Украине 22 января: графики отключений

В Украине сегодня, 22 января, будут применяться ограничения потребления электроэнергии в нескольких регионах. Речь идет о Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также г. Киеве.

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Об этом сообщается в Telegram-канале компании ДТЭК. "Укрэнерго" предоставил новые ограничения потребления электроэнергии:

Киев – днем 985 МВт/ночью 627 МВт;

Киевская область – днем 704 МВт/ночью 576 МВт;

Одесская область – днем 602 МВт/ночью 424 МВт;

Днепропетровская область – днем 1193 МВт/ночью 1144 МВт.

В Одесской области графики стабилизационных отключений будут применяться с 7:00 до 24:00. При этом во всех других областях графики стабилизационных отключений будут применяться круглосуточно.

В "ДТЭК Киевские электросети" призвали жителей столицы потреблять электроэнергию экономно. "Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставившего НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений. Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу",– говорится в сообщении.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Если украинцам отключают электроэнергию на длительное или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что украинцы в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях могут обратиться в облэнерго, чтобы узнать причину отключения света и при необходимости подать аварийную заявку. Однако делать это нужно не лично, а через ОСМД, ЖСК или управляющую компанию (УК).

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