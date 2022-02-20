Газа нет 10 лет, а платежки приходят: откуда у украинцев берутся такие счета и что с ними делать

В Украине счета за газ могут приходить даже тем, кто давно не использует это топливо. Речь идет о небольших суммах – по несколько гривен в месяц "за доставку". Но получается, что люди вынуждены платить за услугу, которой не пользуются. Чтобы такие платежки перестали приходить, следует расторгнуть договор с облгазом.

С такой ситуацией, к примеру, столкнулся киевлянин Павел Береговой. Он обратился за разъяснениями в консультационный центр "ГазПравда".

"Недавно получил квартиру по наследству. Начал разбираться: есть долг за доставку газа, около 90 грн. Посмотрел, что в месяц насчитывают по 4 грн. Но газа в этой квартире нет уже больше 10 лет! Это и в платежке видно, объем распределенного газа равняется нулю", – рассказал Береговой.

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Эксперты центра объяснили: стоимость доставки газа еще с января 2020 года стала отдельным платежом. До этого сумма включалась в обычную платежку за газ. Теперь же все украинцы, к квартирам или частным домам которых подведена газовая инфраструктура, платят облгазам за ее обслуживание.

Физически они не получают газ, но благодаря наличию такой инфраструктуры могут в любой момент подключиться к газоснабжению. Ведь случае, если "труб" нет, за их установку нужно будет платить отдельно. А если от этой возможности отказаться, платить на услугу больше не придется.

"Если потребитель не пользуется газом, но не хочет расторгать договор на распределение газа (чтобы потом не платить за его повторное подключение), ему придется платить минимальную сумму за распределение газа", – объяснила начальница Центра равовой поддержки потребителей газа Юлия Чеберяк.

Минимальная сумма оплаты устанавливается автоматически в зависимости от группы, к которой относился потребитель на момент заключения договора с облгазом. Группа в свою очередь определяется в зависимости от наличия газовой плиты, котла, водонагревателя и т.д.

"Чтобы не платить, нужно обратиться в облгаз и расторгнуть договор о распределении. Если снова возникнет потребность пользоваться газом, нужно будет просто снова заключать договор и платить за подключение", – объяснила эксперт.

Как расторгнуть договор о распределении газа

Следует обратиться к оператору ГРМ (облгазу) письменно по почте или электронной почте с требованием расторгнуть договор. В заявку нужно добавить копию Акта о прекращении газоснабжения, если газоснабжение в доме прекращено официально. Если же дом не отключен от газа, но сам потребитель газом и не пользуется и не хочет платить за его доставку, придется написать еще и официальное заявление о прекращении газоснабжения.

"После расторжения договора о распределении газа... и полного взаиморасчета между сторонами договора Оператор ГРМ не имеет права выставлять счета за услугу распределения газа потребителю", – подчеркивают эксперты. Если в таком случае платежки продолжат приходить, нужно писать жалобу в НКРЭКУ.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал полный перечень тарифов на доставку газа). Абонплату на газ с начала 2022 года повысило большинство облгазов Украины. Стоит отметить, что размер платежек за доставку газа для всех индивидуальный. И конечная цена зависит не только от тарифа облгаза, но и от объемов потребления.