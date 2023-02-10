Газ может взорваться: как правильно пользоваться туристической горелкой дома

Из-за частых отключений электроэнергии жители квартир с электроплитами массово используют газовые горелки для приготовления и разогрева пищи. Однако из-за нарушений правил безопасности газовый баллон может взорваться, также есть риски возникновения пожаров.

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OBOZREVATEL разобрался, как правильно пользоваться туристическими горелками в домах и квартирах. Ряд советов дали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Правила использования газовой горелки

При покупке устройства обратите внимание на прилагающиеся бумаги

Любая горелка или мини-плита должна быть сертифицирована. Кроме того, производитель (а вместе с ним и продавец) обязаны предоставить официальную инструкцию по использованию. Чтобы все было в порядке, покуйпате газовые горелки только у лицензированных продавцов.

Постоянно проветривайте

Газовые горелки не зря называются туристическими, ведь они предназначены для использования на улице, где много воздуха. А в домах с электроплитами, в отличие от газифицированных многоэтажек, вентиляция вообще не приспособлена к использованию газа. Поэтому важно открывать окна во время использования горелки и не закрывать их еще некоторое время после.

Внимательно относитесь к газовым баллончикам

Перед использованием любой баллон нужно проверить на наличие утечек. Также следует вынимть баллончик, когда горелка не используется, и ставить в затененное место, куда не попадают солнечные лучи. Ранее мы подробно рассказывали, от чего взрываются газовые баллоны и как избежать трагедии.

Следите за температурой

Горелку и баллоны ни в коем случае нельзя ставить на электроплиту. Также возле них дельзя держать свечи и другие источники тепла. Любой перегрев газа может привести к взрыву! По той же причине на туристических плитах не разрешается использовать габаритную посуду – больше дно может "отдать" тепло баллону.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как выбрать газовую туристическую плитку или горелку.

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