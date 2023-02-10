Газ может взорваться: как правильно пользоваться туристической горелкой дома
Из-за частых отключений электроэнергии жители квартир с электроплитами массово используют газовые горелки для приготовления и разогрева пищи. Однако из-за нарушений правил безопасности газовый баллон может взорваться, также есть риски возникновения пожаров.
OBOZREVATEL разобрался, как правильно пользоваться туристическими горелками в домах и квартирах. Ряд советов дали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Правила использования газовой горелки
- При покупке устройства обратите внимание на прилагающиеся бумаги
Любая горелка или мини-плита должна быть сертифицирована. Кроме того, производитель (а вместе с ним и продавец) обязаны предоставить официальную инструкцию по использованию. Чтобы все было в порядке, покуйпате газовые горелки только у лицензированных продавцов.
- Постоянно проветривайте
Газовые горелки не зря называются туристическими, ведь они предназначены для использования на улице, где много воздуха. А в домах с электроплитами, в отличие от газифицированных многоэтажек, вентиляция вообще не приспособлена к использованию газа. Поэтому важно открывать окна во время использования горелки и не закрывать их еще некоторое время после.
- Внимательно относитесь к газовым баллончикам
Перед использованием любой баллон нужно проверить на наличие утечек. Также следует вынимть баллончик, когда горелка не используется, и ставить в затененное место, куда не попадают солнечные лучи. Ранее мы подробно рассказывали, от чего взрываются газовые баллоны и как избежать трагедии.
- Следите за температурой
Горелку и баллоны ни в коем случае нельзя ставить на электроплиту. Также возле них дельзя держать свечи и другие источники тепла. Любой перегрев газа может привести к взрыву! По той же причине на туристических плитах не разрешается использовать габаритную посуду – больше дно может "отдать" тепло баллону.
Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, как выбрать газовую туристическую плитку или горелку.
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