Газ может подорожать до 30 грн за куб для части украинцев в декабре

В Украине в декабре тарифы на газ для 457 тыс. семей могут взлететь до 30 грн за куб. Это может произойти, если тех, кто пользуется услугами поставщика последней надежды, не разрешат перевести на годовую цену.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза". По действующим правилам те украинцы, которые остались без поставщика газа (например, их компания больше не смогла торговать голубым топливом), автоматически стали клиентами поставщика последней надежды. Однако с декабря специальная цена для них больше действовать не будет.

В НАКе предлагают автоматически перевести их на годовые тарифы "Нафтогаза". Таким образом, они дополнительно получат 457 тыс. клиентов. Но в обратном случае этим же клиентам придется платить за газ около 30 грн за куб. "В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 грн/куб. м", – отметили в НАКе.

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Разрешить или запретить "Нафтогазу" "забрать" клиентов ПОН может Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг. "В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ, с 1 декабря 2021 года поставщик "последней надежды" будет обязан осуществлять поставки газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле, указанной в пункте 24 Порядка проведения конкурса", – добавили в компании.

С мая 2021-го по май 2022-го всех украинцев автоматически перевели на годовые цены на голубое топливо. Это означает, что стоимость кубометра в течение всего этого периода меняться не будут. Это позволяет нивилировать коллебания европейского рынка газа.

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