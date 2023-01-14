Есть прилеты по объектам энергоструктуры в шести областях, следующие дни будут тяжелыми: Минэнерго о последствиях ракетного удара РФ

В субботу, 14 января, страна-агрессор Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру – объекты генерации и электрические сети страны.

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Прилеты российских ракет были зафиксированы в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Об этом в Facebook сообщили министр энергетики Украины Герман Галущенко и Группа ДТЭК.

В частности, войска РФ атаковали две теплоэлектростанции ДТЭК Энерго – эти объекты уже неоднократно подвергались вражеским ударам. В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС.

Из-за ударов оккупантов в большинстве областей Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. После окончания атаки энергетики сразу же начали ликвидировать ее последствия.

"Следующие дни будут тяжелыми. Энергетики уже работают над возобновлением поставок электроэнергии", – отметил Галущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 14 января страна-агрессор Россия нанесла удары по Киеву и области. В результате обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры, там возникло возгорание.

– После этого оккупанты продолжили атаковать Украину. В Днепре российская ракета прилетела в многоэтажку, пять человек погибли, продолжается разбор завалов.

– В Харьковской и Львовской области были зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры.

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