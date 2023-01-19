До какого уровня и за сколько времени падает температура в квартире при выключении отопления: ответ эксперта

При отключении отопления в домах "хрущевского" типа температура упадет до 10-12°C примерно за полтора-два дня. Если речь идет о более новых, утепленных сооружениях, то они продержатся дольше.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он отметил, что то, сколько времени уйдет на "охлаждение" квартиры, зависит именно от типа дома.

"В каждом доме это по-разному. Если, например, это "хрущевка", которая бетонная, эти дома очень быстро "остывают" и там температура падает до 10-12°C за полтора-два дня, то есть дом полностью охлаждается. Если это дом современный, утепленный, там дом может держаться без отопления и 3 суток и более. Потому что там дом все же как термос работает, и температура держится лучше", – добавил эксперт.

Однако до 0°C и ниже температура в квартире, при условии проживания там людей, точно не опустится. "До нуля температура в помещении не упадет. Потому что там, например, будут работать те же газовые камфорки, или люди сами дышат, это также влияет на температуру. До нуля температура может опуститься, если там никто не будет жить, тогда да", – подытожил Попенко.

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