Дефицит большой, свет будут отключать по всей стране целые сутки: подробности

В энергосистеме Украины образовался значительный дефицит мощности. В связи с этим 30 января всем областям страны были доведені лимиты потребления, которые будут действовать в течении суток. При этом по состоянию на утро, аварийные отключения не применялись ни в одном регионе.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там рассказали, что вместе дефицитом увеличилось и потребление электричества. Впрочем, отметили энергетики, ситуация не является чрезвычайной – наоборот, обычной для начала рабочей недели.

"Потребление электроэнергии: увеличилось, что характерно для начала рабочей недели. Дефицит в энергосистеме значителен. Всем облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток", – говорится в сообщении.

Энергосистему все еще полноценно не восстановили

Как объяснили в "Укрэнерго", причиной дефицита являются поврпеждения инфраструктуры, вызванные 13 ракетными и 15 дроновыми обстрелами. В связи с этим генерируемой энергии не хватает для бесперебойного обеспечения всех пользователей.

"Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – объяснили энергетики.

Как идут ремонты

В настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Кроме того, несколько энергоблоков электростанций выведены в ремонт по выходным.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", – констатировали энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина нуждается в восстановлении почти 75% своей тепловой генерации, поврежденной в результате массированных ударов российских оккупантов. При этом в настоящее время в страну поступило всего 10-15% оборудования, необходимого для ремонтов.

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