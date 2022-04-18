Что будет с тарифами на электроэнергию в Украине: Кабмин принял решение

В Украине до середины осени заморозили тарифы на электроэнергию. Они не будут изменятся до 31 октября.

Соответствующее постановление принял Кабмин. Этим документом он продлил действие нынешних тарифов на полгода – их действие должно было завершиться 30 апреля.

Таким образом, согласно постановлению, до 31 октября 2022 года тарифы на электроэнергию в Украине фиксируются на уровне:

1,44 грн за кВт*час – при потреблении до 250 кВт*час (включительно) в месяц;

1,68 грн за кВт*час – при потреблении более 250 кВт*час в месяц.

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В свою очередь, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украине удалось избежать веерного отключения электроэнергии и, несмотря на войну, пройти отопительный сезон. Единственная причина, по которой в некоторых городах были проблемы с газом, отоплением или электроэнергией – разрушение коммунальной инфраструктуры российскими оккупантами.

В то же время напомним, в Украине на время войны отменили пеню и штрафы за задолженность по коммуналке. При этом тех украинцев, которые могут оплачивать коммунальные услуги, просят не накапливать долги. Ведь рано или поздно погасить ее придется.

"Военное положение не освобождает от уплаты за коммунальные услуги, однако штрафы и пеня не насчитываются", – говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве тарифы на горячую воду и отопление останутся неизменными как минимум до 31 мая 2022 года. Ранее планировался их пересмотр с 1 мая.