Будут ли повышать тарифы в Украине: Рябчин – о ситуации в энергосекторе

Финансовая ситуация в энергетическом секторе Украины сейчас очень сложная. Учитывая кризис, сложившийся в результате войны, НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) будет очень трудно поднять тарифы на коммунальные услуги до рыночных. Поскольку в Украине действует мораторий на повышение тарифов, дискуссия отложена во времени.

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Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL экс-заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин, ситуация в энергосекторе сложная, но между выбором дополнительных затрат или сидеть без тепла и света, люди выбирают первое. Украинцы покупают аккумуляторы, генераторы и де-факто платят повышенную цену за электричество, потому что с дизеля, бензина или газовых генераторов она априори дороже, нежели из сети.

"Можно говорить о финансовом состоянии нашей энергетики, как об очень негативной ситуации. Каким образом из нее выходить – идут разные профессиональные дискуссии. То есть как стабилизировать финансовую ситуацию на энергетическом фронте. Раньше "Укрэнерго" мог зарабатывать, когда продает электроэнергию, а сейчас нет такой возможности. В "Нафтогазе" и теплокоммунэнерго также ситуация, скажем так, не простая из-за процесса реструктиризации долгов предыдущих периодов и из-за кризиса неплатежей и расчетов", – пояснил Рябчин.

Он добавил, что в энергогенерирующих украинских компаниях как частных, так и государственных из-за постоянных обстрелов и ремонтов их себестоимость не покрывается теми финансовыми расчетами, которые есть. И это при том, что есть кризис неплатежей за коммунальные услуги, при увеличенных финансовых расходах.

"Понимая этот кризис, в котором многие люди и предприятия оказались, энергетическому регулятору НКРЭКУ крайне трудно будет приводить тарифы к рыночным, особенно без дополнительных мер со стороны правительства по защите уязвимых потребителей, монетизации и верификации субсидий и т.д. Поэтому это действительно сложная дискуссия, она и профессиональная, и финансовая и политическая и сейчас она отложена во времени. Потому что у нас действует мораторий. Это дискуссия отложена во времени, но ее время точно придет", – подчеркнул специалист.

OBOZREVATEL сообщал, что НКРЭКУ отменила рассмотрение повышения цен на электроэнергию на рынках "сутки на период" (по таким ценам платили предприятия, а не простые украинцы).

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