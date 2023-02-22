Будут ли повышать тарифы на электроэнергию: в НКРЭКУ озвучили решение 

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) отменила рассмотрение повышения цен на электроэнергию на рынках "сутки на период", балансировочном и внутрисуточном (по таким ценам платили предприятия, а не простые украинцы).

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Как сообщает Интерфакс, во время заседания комиссии ее глава Константин Ущаповский, те данные, которые предоставили для пересмотра цен, уже устарели. Именно поэтому решение перенесли на неизвестные сроки.

"Учитывая, что на энергогенерирующие компании ТЭС не было возложено специальных обязанностей, уровни предельных цен, которые были определены по результатам открытых обсуждений, потеряли свою актуальность", - говорится в обосновании регулятора.

Изначально комиссия планировала повысит цены таким образом:

цену за часы максимальной нагрузки – с 4000 до 4952 грн за МВт*час;

цены за часы минимальной нагрузки – с 2000 до 2476 грн за МВт*час.

Отметим, в целом в Украине есть обоснования для роста цен на электроэнергию как для населения, так и для промышленности. Ситуация в энергосистеме критическая, а для ремонта и восстановительных работ нужны миллиарды долларов инвестиций.

Тарифы для населения в Украине устанавливает Кабинет министров. Он обязал предприятия продавать ток по установленному тарифу в 1,44 грн за кВт*час при потреблении до 250 кВт*час и 1,68 грн, если потреблять больше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы в феврале заплатят за газ по разным тарифам: разница составляет до 28%. У каждого поставщика газа – свой тариф. При этом абсолютное большинство семей платит за голубое топливо "Нафтогазу".

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