Будут ли отключения электроэнергии 20 февраля: энергетики назвали самый проблемный город

В Украине 20 февраля не будет отключения электроэнергии в большинстве украинских городов. Единственная проблема, которую не удалось решить энергетикам – возможность поставлять необходимое количество тока в Одессе. Там ограничения продолжатся из-за отсутствия возможности распределения электроэнергии в полном объеме.

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"Укрэнерго" не прогнозирует дефицит мощности в ближайшие дни. Мы видим способность энергосистемы покрыть потребление существующим производством электроэнергии электростанциями. Единственное, что может (отвратить нас от этого прогноза) – это новые массированные ракетные обстрелы. Мы готовимся к такому сценарию", – сообщили в "Укрэнерго".

Отметим, потребление электроэнергии может значительно снизиться после потепления. Украинцы перестанут отапливать свои дома и квартиры, как результат, буде легче достичь стабильный баланс в системе.

В январе ТЭС ДТЭК отпустили в сеть столько же электроэнергии, сколько хватит на обеспечение светом более 400 тысяч семей в течение года.

К слову, ранее благодаря относительно теплой зиме, увеличению генерации за счет солнечной энергии, а также сокращению потребления удалось приблизиться к балансу в энергосистеме. "Укрэнерго" в течение нескольких дней февраля не вводили ограничение на потребление электроэнергии в большинстве регионов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужды энергетиков общей суммой в 334 тонны.

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