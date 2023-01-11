Блекаута больше не будет? Экс-министр рассказал о влиянии холодов на энергосистему и атаки РФ

Холодная погода в Украине приводит к увеличению потребления электроэнергии. Возможность ракетных ударов страны-агрессора России по объектам энергоинфраструктуры сохраняется, но блекаута, вероятно, больше не будет.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL бывший министр энергетики Украины Иван Плачков. Он отметил, что сейчас наблюдается большой дефицит генерирующих мощностей, а потребление электричества выросло из-за холодов.

"Что касается прогнозов по поводу очередных ударов, то все зависит от того, какие удары будут. Но, я надеюсь, что наша военная, противовоздушная оборона усилила защиту наших инфраструктурных объектов, то есть электростанций, подстанций, сетей, и уже такого объема повреждений не будет. Да, могут быть какие-то локальные проблемы в некоторых местах, но энергетики все восстанавливают. Но блекаута, такого полного отключения, я надеюсь и почти уверен, что уже не будет", – сказал Плачков.

Дефицит генерирующих мощностей сохраняется из-за того, что не функционирует Запорожская АЭС, нет многих энергоблоков и тепловых электростанций. РФ продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Так, самая сложная ситуация сохраняется в центральном регионе и на юге.

Ранее сообщалось, что 11 января в регионах Украины продолжительность отключений увеличивают, а в некоторых регионах вводят аварийные отключения по графикам. Таковые, в частности, уже задействованы в Днепропетровской и Харьковской областях.

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие в течение суток – с 00:00 до 24:00", – рассказали в "Укрэнерго". При этом отметили: в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены уже с 7:00.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам необходимо готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.

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