Блекаут в Одессе: свет в дома будут подавать по 4-5 часов в сутки

Жителям Одессы будут подавать электроэнергию на 4-5 часов в сутки. Теплоснабжение и водоснабжение в городе восстановлены, критическая инфраструктура заживлена. Однако ситуация для потребителей остается сложной.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 7 февраля. "Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, что повреждения очень серьезные", – отметил глава Кабмина.

Он уточнил, что Кабинет министров выделил Одесщине 30 млн грн на закупку топлива для генераторов. Это необходимо, чтобы поддерживать электроснабжение критической инфраструктуры до тех пор, пока не отремонтируют подстанцию. Прогнозов по срокам ремонта Шмыгаль не озвучил.

Также, по данным правительства, в Одессу уже поставили 80 мощных генераторов. Завоз дизельных электростанций продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 февраля в Украине изменятся графики отключений света. В течение двух недель в каждой области в один из дней ограничений не будет. Для Одесской области выбрали самую отдаленную дату – 20 февраля.

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