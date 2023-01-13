Без сложных формул: как рассчитать мощность инвертора и емкость аккумулятора для котла отопления

Большинство современных газовых котлов не могут работать во время отключений света, как и чисто электрические котлы отопления. Поэтому, чтобы котел работал без света, нужна система резервного питания. В нее входят аккумуляторы, инвертор и зарядное устройство.

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Рассчитать их параметры и мощность можно без сложных формул. OBOZREVATEL разобрался, как это сделать.

Какой нужен инвертор для котла

Напрямую подключить к котлу отопления аккумулятор, например, для автомобиля, не получился. Дело в том, что котлу нужен переменный ток 220 В, а АКБ дает 12 В постоянного тока.

Поэтому для автономного электропитания котла понадобится специальный преобразователь – инвертор. Важно учитывать, что необходима модель исключительно с чистой синусоидой.

Мощность инвертора рассчитывается как сумма пиковых мощнойстей всех приборов, которые к нему подключаются. Эти данные можно посмотреть в паспорте оборудования (можн найти в интернете) или получить с помощью специальных клещей для измерения нагрузки (это может по вашей просьбе сделать электрик).

Впрочем, обычно для всей отопительной системы частного дома обычно требуется инвертор мощностью до 2-3 кВт. Для питания любого газового котла обычно достаточно 600 Вт, а длядвухконтурного и вовсе до 150 кВт. Очевидно, что для электрокотлов требуется более высокая мощность (от киловатта и выше).

Какая нужна емкость аккумуляторов для питания котла

Все АКБ, которые используются в системах бесперебойного питания, – 12-вольтные. Емкость аккумулятора подбирают, исходя из времени, которое котел должен проработать без света.

Для этого нужно разделить мощность котла (в ваттах) на напряжение, а потом умножить на желаемое время. Например, у вас есть киловаттный электрокотел, который должен проработать три часа: 1000 Вт / 12 В = 83,3 А. 83,3 А * 3 часа = 250 Ач.

А в случае с двухконтурным газовым котлом потребляемой мощностью 120 Ватт, хватит всего 30 Ач. Расчет такой: 120 Вт / 12 В = 10 А. 10 А * 3 часа = 30 Ач.

Стоит учитывать, что рассчитанной емкости аккумуляторов хватит на указанное время только при идеальных условиях. То есть если это новые АКБ, не будет перепадов температуры и т.д. Кроме того, это разрядит аккумулятор в ноль, что для него вредно. Поэтому емкость лучше брать с запасом.

Важный момент – это зарядное устройство для аккумуляторов. Современные инверторы зачастую оснащены зарядными устройствами для АКБ. Но их мощности может не хватить. В таком случае зарядник придется покупать отдельно.

Дело в том, что чем более емкий аккумулятор заряжается, тем выше сила тока, которая ему необходима. Расчет идет исходя из соотношения 1 к 10. То есть, чтобы зарядить аккумулятор на 50 Ач нужен ток на 5 А.

Если ток будет значительно выше необходимого, это может вызвать износ АКБ и порчу пластин. А если ниже – заряжать придется дольше, а ресурс аккумулятора истощится быстрее.

Как аккумуляторы подходят для ИБП

В большинстве случаев для домашних систем резервного питания используют герметизированные автомобильные аккумуляторы, которые используют технологию AGM. Их не вредно использовать в закрытых помещениях, и они довольно доступны по цене.

Более дророгой вариант – гелевые аккумуляторы. Они значительно дороже, но дольше служать в буферном режиме, имеют увеличенный ресурс и стойко переносят перепады температуры.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, опасно ли отключение электричества для газового котла. Владельцы газовых котлов "с электроникой" зачастую боятся, что во время блекаута их котлы взорвутся или произойдет утечка газа.

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