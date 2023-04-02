Чтобы восстановить энергосистему, нужно изменить ценовую модель энергорынка, – 'Центр Разумкова'

В рамках подготовки к следующей зиме необходимо изменить ценовую модель рынка электроэнергии, чтобы энергетики могли отремонтировать поврежденную оккупантами энергосистему, заявляет директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

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"Уже нужно, чтобы правительство разработало какую-то такую ценовую модель, которая обеспечила бы все же наших энергетиков необходимыми средствами для того, чтобы мы могли пройти следующий отопительный сезон", –сказал он.

Омельченко отметил, что сейчас, прежде всего, нужно провести ремонтную кампанию, потому что энергосистема была сильно повреждена. Он подчеркнул, что сейчас повреждено более половины высоковольтных линий электропередачи и генерации. Эксперт добавил, что для восстановления энергосистемы необходимо накопить соответствующее оборудование.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии. По его словам, это позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.