Чтобы реформировать УЗ, нужны законы и команда, а Жмаку не дали ничего, – эксперт

Экс-руководитель "Укрзалізниці" Владимир Жмак начал долгожданную реформу компании, однако не получил никакой поддержки от власти. Об этом заявил председатель совета "Ассоциации украинских железнодорожных перевозчиков", технический директор "Украинской локомотивобудивельнои компании" Владимир Крот в комментарии сайту MINTRANS.

"Владимир Жмак это единственный руководитель, который начал делать реформу железной дороги. После того, как еще в 2015 году под крышей одного юридического лица были собраны все железнодорожные активы, надо было принимать законодательство, разделять компанию на вертикали, создавать комиссию, которая будет заниматься регулированием тарифов на транспорте, надо было разделять в тарифе инфраструктурную и локомотивную части. Однако все это замерло еще с того времени. Никто из предыдущих руководителей не хотел этим заниматься. Только Владимир Жмак начал это делать ", - сказал Крот.

По словам эксперта, при реализации такой масштабной реформы, как реформа железной дороги, необходима поддержка со стороны других властных институтов, однако Жмак ее не получил, даже на законодательном уровне.

"Чтобы реформировать УЗ, Владимиру Жмаку нужна была поддержка – законодательное обеспечение и команда. Ничего из этого не удалось получить. Законодательство не изменилось, а текущая организационная структура УЗ полностью не соответствует правилам технической эксплуатации железной дороги", - пояснил Крот.

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Укрзалізниця" Владимира Жмака после того, как за его отставку проголосовали наблюдательный совет "Укрзалізниці". Перед этим Наблюдательный совет заблокировала первый этап реформы УЗ, который был накануне одобрен правительством и Наблюдательным советом.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что увольнение Владимира Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента. Похожего мнения придерживается и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили: он заявил, что Владимира Жмака уволили из-за борьбы групп интересов за передел собственности компании. Ведь только хитримы интригами можно объяснить тот факт, что Жмака уволили буквально за один день, хотя процедура его утверждения длилась полгода.

В свою очередь экономист центра Экономической стратегии Богдан Прохоров заявил, что Наблюдательный совет УЗ занял странную позицию, а причины увольнения Жмака непонятны. А народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, комментируя результаты работы парламентской следственной комиссии по "Укрзалізниці", заявил, что члены Наблюдательного совета получают огромные зарплаты при полном отсутствии результатов работы. Ведь на сегодняшний день компания не имеет даже программы реформ и механизма вывода компании из кризиса.