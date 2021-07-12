Недавно Правительством был инициирован, а Верховной Радой зарегистрирован законопроект №5600. Проектом Закона №5600 предлагается внесение существенных изменений в налоговое законодательство, которые будут непосредственно влиять на администрирование налогов, порядок их исчисления и базу налогообложения. Некоторые нормы, как, например, ограничения в праве выезда руководителя юридического лица – должника за границу до полного погашения налогового долга или обеспечения налоговым залогом доначисленных по результатам налоговых проверок сумм денежных обязательств на время административного или судебного обжалования являются более чем контраверсионными и вызвали возмущение бизнеса независимо от индустрии.

Что касается повышения ставок ряда налогов, то, к сожалению, не исключением является и рынок мобильной связи, которому Правительство предлагает индексацию (фактически – поднятие налогов) рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5% уже с 01.07.21. Основная мотивация, озвученная Правительством, заключается в следующем: во-первых, ставки (в т.ч. по радиочастотам) с 2017 года не пересматривались; во-вторых, законопроект имеет целью заставить платить налоги тех, кто мало платит.

Видео дня

На примере отрасли мобильной связи расскажу, почему такой подход не является win-win для государства и бизнеса.

Согласно официальным данным ГНС, по результатам 2017 года отрасль телекоммуникаций оплатила 10,4 мдрд грн налогов, в 2018 году – 12,6 млрд грн, в 2019 – 14,8 млрд, а в 2020, кризисном году – 15,8 млрд грн. То есть без всякой индексации отрасль стабильно каждый год наращивает уплату налогов на 1-2 млрд грн в год.

При этом бизнес продолжает инвестировать. Так, например, капитальные инвестиции "Киевстар" в 2020 году составили 6 млрд грн, а всего с 2015 года "Киевстар" осуществил инвестиций на сумму более 25 млрд грн и обеспечил работой тысячи собственных работников и работников из смежных отраслей (строительство, логистика и т.д.).

Мобильные операторы Украины внедряют новые технологии и развивают сети на фоне значительной налоговой нагрузки (35% от общего рыночного оборота), которое значительно выше, чем средний аналогичный показатель в других странах Европы (21%). Средний чек с одного абонента мобильной связи в Украине составляет $2,8 в месяц, что является одним из самых низких показателей в соответствии с данными GSMA, глобального think tank в области телекоммуникаций. По результатам 2020 года, по этому показателю Украина оказалась на 135 месте в мире между Угандой и Ганой. И неудивительно, поскольку по данным Государственной службы статистки Украины с 2001 года цены на услуги связи выросли в среднем лишь в 2 раза, в то время как, например, цены на коммунальные услуги – в 22 раза, на транспорт в 9 раз, и тому подобное.

"Цена законопроекта 5600 "для мобильных операторов – рост налоговой нагрузки на сумму 102,5 грн в год. Согласно исследованию, проведенному уже упомянутым GSMA вместе с E&Y Global по налогообложению мобильной связи в Украине, исключения индексации рентной платы за радиочастотный ресурс на уровень инфляции приведет к увеличению налоговых поступлений примерно на $134 млн в год к 2025 году благодаря росту отрасли мобильной связи и увеличению ВВП.

Кстати, по отношению к ВВП. Согласно данным Ericsson и Imperial College London, расширение покрытия мобильного интернета на 10% приводит к росту ВВП страны от 0,6% до 2,8%. Инвестиции в новые технологии, в частности 4G, драйвят развитие экономики Украины, способствуют росту ВВП и, в том числе, предоставили возможность в 2020 году не останавливать бизнес-активность многим украинским предприятиям, которые начали работать во время пандемии COVID-19 в удаленном режиме.

Учитывая вышеприведенные цифры и факты, вопрос о том, нужно ли индексировать ставки при радиочастоте или нет, риторический, особенно учитывая то, что в Налоговом кодексе Украины есть барьеры для развития отрасли, ликвидация которых может дать толчок инвестициям в частоты и принести государству более 1,2 млрд доходов уже в ближайший год.

Речь идет о спектральных коэффициентах. Сейчас к частотам, которые используют мобильные операторы или потенциально пригодные для использования в радиотехнологий/стандартов 2G, 3G, 4G или 5G (в зависимости от диапазона), чаще всего применяются предусмотренные Налоговым кодексом Украины повышающие коэффициенты за фрагментированный спектр, концентрацию спектра и понижающий коэффициент за де-фрагментацию спектра.

Целью внедрения коэффициентов, которые были инициированы Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) в 2017 году, было стимулирование операторов к обмену спектром и создание его сплошных полос для внедрения новых радиотехнологий 3G / 4G в Украине. На сегодня эта цель полностью достигнута, что подтверждает сама НКРСИ.

Оценочная стартовая стоимость спектра в диапазоне 2100 МГц, который был сдан государству компанией "ТриМоб", может составлять приблизительно от 500 млн. До 1 млрд гривен. Существующая система коэффициентов (особенно повышающих) делает бизнес-кейс по приобретению спектра, в частности 2100 МГц, фактически невозможным.

В свою очередь, при условии отмены коэффициентов в дополнение к стоимости лицензий, поступления от рентной платы за радиочастотный ресурс в диапазоне 2100МГц, который сейчас у государства и не используется, увеличат доходы государственного бюджета на 207 млн грн / год (исходя из действующих ставок, которые засовываются в этот диапазон). Государство уже потеряло 300 млн гривен поступлений по рентной плате от этого диапазона. Каждый следующий месяц "простоя" будет стоить государству больше 17 млн грн.

Надо отметить, что этот спектр и ряд других потенциально интересных спектральных активов появился в распоряжении государства благодаря принципиальной позиции народных депутатов, в частности представителей налогового Комитета ВРУ, которые в 2020 году выровняли ставки для компаний, которые исторически получали спектр без каких-либо конкурсов, платили заниженные ставки ренты и бизнес-модель которых была построена на перепродаже таких компаний реальному бизнесу, но уже в сотни раз дороже.

Надеемся, что наши аргументы будут услышаны и в результате законопроект №5600 из традиционного уже поднятия налогов превратится в win-win сценарий для государства и бизнеса.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.