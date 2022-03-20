Что делать, если не получается зайти в приложение Дія: инструкция

Украинцы начали жаловаться на невозможность авторизоваться в приложении государственных услуг Дія. Такая проблема может возникать по нескольким причинам, большинство из которых можно сразу же решить.

Об этом сообщила пресс-служба Дії. Тем, у кого возникли проблемы, предлагают такие решения:

Нет связи с банком, через который вы авторизируетесь

В таком случае нужно авторизоваться через другой банк. Также можно попробовать зайти в Дія через NFC. Для такой авторизации потребуется биометрический документ (ID-карта или загранпаспорт), также поддержка технологии должна быть у телефона.

Нет РНОКПП (карты налогоплательщика)

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Дія находит вас и ваши документы в реестрах, а затем отображает по налоговому коду, не сохраняя персональные данные. Так что в случае отказа от РНОКПП авторизоваться, к сожалению, не удастся.

Устаревшее приложение Дія или приложение банка

Обновите Дія и свой онлайн-банк до последней версии. Рекомендуется включить на устройстве автообновление этих приложений.

Не удается авторизироваться из-за границы

Во время военного положения авторизация в Дія некоторых стран недоступна. Если вы за границей и вам не удается зайти в действие, используйте VPN и авторизуйтесь с серверов Украины.

Ранее OBOZREVATEL составил инструкцию по получению 6500 грн от государства через Дію. Выплата предоставляется тем, кто потерял всю или часть зарплаты (дохода) или потерял работу из-за войны, которую развязала Россия.

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